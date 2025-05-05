「你養我小 我陪您老」川男背88歲癱母旅遊 網友看哭了

柴萬斌背著母親遊黃龍溪的視頻，走紅網路。（取材自封面新聞）

一則「您背我長大，我背您到老」的短視頻近日全網火爆，視頻中一名身著白T恤，帶著黑色棒球帽的大叔，背著瘦削的老母親，在四川省成都市雙流區黃龍溪景區景區遊玩。網友被這個溫馨的畫面感動，紛紛稱讚視頻中的男子是「最孝順的兒子」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻中，老母親坐在兒子的花背袋裡，安詳得像一個孩子。兒子一邊走一邊和老媽媽說話，左手偶爾背過來，輕輕拍打老媽媽，就像在哄一個寶寶。

柴萬斌背母親的背帶。（取材自封面新聞）

「這條花背袋母親用它背過孫子孫女兒。如今，當母親走不動了，我用來背著她去旅行。」

據了解，當事人柴萬斌是涼山會東縣人，今年51歲，頸椎做過兩次手術；背上的母親今年88歲，已癱瘓四年，體重40公斤。

「年輕時，母親精明能幹，養育了三女一兒。」柴萬斌說，他是最小的兒子，母親最偏愛的是他。四年前，母親摔了一跤，從此與輪椅為伴。柴萬斌工作很忙，為了照顧好母親，便請住在眉山的三姊幫忙。每逢小長假或者大假，柴萬斌就會趕到眉山看望母親，也會駕著車，帶上輪椅與背帶，和姊姊一起帶母親去旅行，平坦的地方用輪椅推，台階多或者不平的地方，他就用背袋背著老媽媽走。

柴萬斌說，他用背帶背著母親看過西昌的邛海、眉山的水街、東坡島等風景，有時是抱著母親。他說，他覺得背母親是理所當然的，從來沒覺得是一件多麼了不起的事情。

截至4日下午，該視頻的播放量已超過2900萬，近40萬人點讚，超過60萬人點亮小紅心。網友紛紛稱「這真印證了一句話：父母養我們小，我們陪父母到老」、「最感人的場景」、「已經看哭」。