我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人力設備短缺 紐瓦克機場每日35航班遭取消

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

貴州翻船／遊客：前1秒艷陽高照 瞬間天黑下冰雹

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
貴州畢節市黔西市新仁鄉化屋村百里畫廊景區4日發生遊船傾覆事故。（視頻截圖）
貴州畢節市黔西市新仁鄉化屋村百里畫廊景區4日發生遊船傾覆事故。（視頻截圖）

貴州黔西市發生載人遊船側翻事故，造成重大傷亡。現場遊客表示，事發前突然變天，「前面還是艷陽高照，後面就開始狂風大作，然後就直接暴雨冰雹」，甚至有數棵六、七米高的大樹被吹倒，其他船上成功避險的遊客至今仍心有餘悸。

來源：YouTube

綜合澎湃新聞、極目新聞等媒體報導，一名四川遊客「沐」在網路上發文表示，事發前半小時左右還艷陽高照，但船開出去沒多久後突然變天，水面能見度不足一米，「給我的感覺就像是在海上一樣」。當時船長立即決定返航，並要求遊客將窗戶全部打開，事後她猜想可能是為了減少船在風中的阻力，以及船真的翻了，逃生通道會多一些。

「沐」表示，在風雨最大的時候，船長把船開到岸邊有礁石的地方，副船長冒著生命危險跳下去固定船隻，此時風浪已經大到把船吹得一下就撞到礁石，他們看到有一艘船在江心翻了，水面上倒扣著一艘船，船上站著三個人，景區其他船隻衝過去進行搜救。上岸後「沐」和友人直接哭了出來，「沒想到竟然這麼危險，這和我想像的烏江不一樣」。

另一名目睹事發過程的李先生透露，事發前天氣良好，「完全沒有異常徵兆」，他所搭乘的遊船載有20多名遊客，當時因為船隻距離岸邊較近，所以成功避險，但相鄰的另一艘長約二、三十米的遊船卻在狂風中傾覆。

一名事發時在岸邊的遊客表示，他們準備遊玩時看到天黑下來且開始下雨，就馬上回車上了。「當時前一秒天氣還非常晴朗，下一秒天突然就黑了，開始下大冰雹，非常猛烈，風也很大，冰雹持續了有十分鐘左右。」

在烏江源百里畫廊景區露營的劉林（化名）說，「先是下雨，然後是大風、暴雨，非常大，（風）估計九到十級。」現場還有人看到，大樹甚至被連根拔起。另一名遊客吳明（化名）聽一個當地人說，「活了60多年，沒見過這樣的風雨」。

貴州畢節市黔西市新仁鄉化屋村百里畫廊景區4日發生遊船傾覆事故（上圖）。（取材自微...
貴州畢節市黔西市新仁鄉化屋村百里畫廊景區4日發生遊船傾覆事故（上圖）。（取材自微博）

上一則

五一黃金周首4天82萬內地客訪港 較去年同期5天增7.7%

下一則

突發暴風雨 貴州翻船84人落水10死 出動水下機器人

延伸閱讀

中國貴州遊船翻覆84人落水 已致9死、尚有1人失聯

中國貴州遊船翻覆84人落水 已致9死、尚有1人失聯
貴州觀光船翻70人落水 3死14失聯 習近平指示搜救

貴州觀光船翻70人落水 3死14失聯 習近平指示搜救
五一出遊／張家界天梯排3小時拍照2分鐘 上千遊客深夜滯留喊退票

五一出遊／張家界天梯排3小時拍照2分鐘 上千遊客深夜滯留喊退票
旅遊／貴州24道拐 抗戰見證

旅遊／貴州24道拐 抗戰見證

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。（視頻截圖）

甘肅新娘長太美 被質疑AI換臉 新郎挺：她從小天生麗質

2025-04-29 08:00
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30
美國泡泡瑪特門店凌晨排起長龍。（取材自小紅書）

漲價也要買…拉布布漲6美元 美消費者仍排隊泡泡瑪特搶購

2025-04-28 02:29

超人氣

更多 >
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全
只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠
因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘