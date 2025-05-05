貴州翻船／遊客：前1秒艷陽高照 瞬間天黑下冰雹

貴州畢節市黔西市新仁鄉化屋村百里畫廊景區4日發生遊船傾覆事故。（視頻截圖）

貴州黔西市發生載人遊船側翻事故，造成重大傷亡。現場遊客表示，事發前突然變天，「前面還是艷陽高照，後面就開始狂風大作，然後就直接暴雨冰雹」，甚至有數棵六、七米高的大樹被吹倒，其他船上成功避險的遊客至今仍心有餘悸。

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綜合澎湃新聞、極目新聞等媒體報導，一名四川遊客「沐」在網路上發文表示，事發前半小時左右還艷陽高照，但船開出去沒多久後突然變天，水面能見度不足一米，「給我的感覺就像是在海上一樣」。當時船長立即決定返航，並要求遊客將窗戶全部打開，事後她猜想可能是為了減少船在風中的阻力，以及船真的翻了，逃生通道會多一些。

「沐」表示，在風雨最大的時候，船長把船開到岸邊有礁石的地方，副船長冒著生命危險跳下去固定船隻，此時風浪已經大到把船吹得一下就撞到礁石，他們看到有一艘船在江心翻了，水面上倒扣著一艘船，船上站著三個人，景區其他船隻衝過去進行搜救。上岸後「沐」和友人直接哭了出來，「沒想到竟然這麼危險，這和我想像的烏江不一樣」。

另一名目睹事發過程的李先生透露，事發前天氣良好，「完全沒有異常徵兆」，他所搭乘的遊船載有20多名遊客，當時因為船隻距離岸邊較近，所以成功避險，但相鄰的另一艘長約二、三十米的遊船卻在狂風中傾覆。

一名事發時在岸邊的遊客表示，他們準備遊玩時看到天黑下來且開始下雨，就馬上回車上了。「當時前一秒天氣還非常晴朗，下一秒天突然就黑了，開始下大冰雹，非常猛烈，風也很大，冰雹持續了有十分鐘左右。」