突發暴風雨 貴州翻船84人落水10死 出動水下機器人

貴州畢節市黔西市新仁鄉化屋村百里畫廊景區4日發生遊船傾覆事故，84人落水，至少造成9人死亡。（新華社）

五一假期間，貴州省黔西市新仁苗族鄉六沖河東風庫區附昨天下午發生載人遊船側翻事故。共導致84人落水，經連夜搜救，到5日清晨獲證實，已有9人死亡，還有1人失聯，其餘70人在醫院救治。中午12時35分許，最後一名失聯人員被救援人員發現並撈起，但已無生命體徵。

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央視新聞報導，5月4日16時40分許，貴州畢節黔西市新仁鄉烏江百里畫廊景區六廣河水域遭遇突發大風和暴雨，結果造成河面上的4艘遊船傾覆、84人落水。已救出和找到83人，其中醫治無效死亡9人，70人尚在醫院救治（無生命危險），4人安全未受傷。在最後一名失聯者被找到後，事件共計10人罹難。

事故發生後，貴州省消防救援總隊調派8個支隊，共84車，248人（其中潛水員83人），16台水下機器人，24艘船趕往現場連夜救援。

這起五一假期期間發生的重大意外傷亡事件，也引起中國國家主席習近平 重視，習近平5月4日深夜對貴州畢節黔西市遊船傾覆事故作出重要指示強調，「千方百計搜救落水人員，全力救治傷員，堅決遏制重特大安全事故多發勢頭」。

習近平強調，近期，有些地方接連發生安全事故造成群死群傷，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，堅決克服麻痺思想，進一步壓實各方責任，聚焦旅遊景區、大型公共場所、居民小區、返程交通等，強化安全措施，狠抓工作落實，堅決遏制重特大安全事故多發勢頭。

中國國務院 總理李強 作出批示，要求全力以赴搜救失聯人員、救治受傷人員，切實做好家屬安撫、善後處置和事故調查處理等工作。「五一」假期接近尾聲，要進一步督促指導各地各有關方面狠抓安全生產責任落實和安全管理措施落地，突出重點場所、重點領域，全面排查消除風險隱患，堅決防範遏制各類重特大事故發生。

根據習近平重要指示和李強要求，中國國務院副總理張國清率有關部門負責同志趕赴現場指導救援處置工作。貴州省委、省政府主要負責同志已在現場指揮應急處置工作。

事故消息傳出後，在網上引起熱議。有網友在微博評論表示「願平安」、「凡是水上項目包括遊船，都要穿救生衣，不要有僥倖心理。」不過，也有人留言認為官媒披露的訊息並不明確。