五一出遊／訂不到房咋辦？ 多地文旅局神操作 有人住局長家

甘肅武都文旅局現場發放寢具給遊客。（取材自武都區委宣傳部）

中國多地政府拚內需，這個五一小長假不僅「包吃」還「包住」。繼重慶榮昌政府食堂提供物價價廉餐食引來7000多人就餐之後，面對大批遊客因酒店爆滿訂不到房的住宿需求，甘肅隴南武都區即時開放老年公寓、足浴店和學校宿舍等地點安排入住，一個晚上就安置了1500餘名遊客。湖北恩宣縣文旅局局長更直接把4名遊客帶回家免費住，讓遊客直呼暖心。

中國甘肅網報導，5月1日晚，甘肅武都區文旅局李姓副局長直播分享武都燈光秀和無人機秀等節目時，大量遊客湧進直播間反映沒地方住的問題。李副局長即時在直播間發布信息，讓沒有住處的遊客私信「武都文旅」，由後台工作人員進行對接，並安撫大家一定會安排地方給大家住宿。

「我們提前準備的保障措施，這時起到了作用。」李副局長稱，酒店滿房後，當地火速啟用第二、第三梯隊應急保障工作，包括開放黨校賓館、老年公寓、足浴店等地點，當天22時前這些場地都已住滿，接著開放兩所學校1600間宿舍，並免費提供新的床上用品、洗漱用品和早餐。截至2日凌晨3時安置完畢，當天總共臨時安置遊客1500餘人。當地客房入住率也達到100%。

5月2日，在網路平台，不少遊客發出了對武都區的感謝信寫道，「滿心焦慮之時，是您伸出援手，將我們妥善安置在城關中學」，「嶄新的被褥散發著柔軟的氣息，那是我們最貼心的照顧」，「清晨，食堂飄來陣陣飯香，熱氣騰騰的早餐，不僅填飽了我們的肚子，更溫暖了我們的心……」。李副局長稱，看到網友寫的感謝信，自己都流淚了，既感動又覺得很欣慰。 遊客的感謝信。（取材自奔流新聞）

另據湖北日報報導，5月2日，湖北宜昌市民王女士和家人一行四人自駕到了恩施市宣恩縣，在縣城多家酒店民宿都未能找到空房，遂撥打宣恩縣文旅局值班諮詢電話求助。此時，值班人員已接到多起諮詢電話。面對有網民建議能否將市民家裡的空房間拿出來供遊客住宿，文旅局人員從善如流，大方出借。

當晚，王女士一行四人被安排入住到宣恩縣文旅局局長王菊芳家中；縣文旅局工作人員郭儼銳將自己家裡的空房間騰給來自四川內江的四名遊客；縣文化館工作人員楊艷剛也提供一間房，對接遊客入住。宣恩文旅發布了職工為滯留遊客提供免費住宿相關視頻後，評論區充滿了宣恩市民的暖心邀請，據不完全統計，當晚有30餘位遊客入住市民家中。

官方「包住」的服務獲得不少網民肯定，不過也有網民認為，官方安排免費住有公平性的問題，若是收費，也有非法經營民宿的問題，建議公部門還是以緊急協調對接酒店或民宿為宜，否則可能引來仿效，反而衝擊當地旅遊量能。