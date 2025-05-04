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五一出遊／9米長林肯車上山癱瘓皖南川藏線 網轟「給大家添堵」

中國新聞組／北京4日電
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涉事的9米長大林肯轎車。（取材自極目新聞）
涉事的9米長大林肯轎車。（取材自極目新聞）

安徽宣城境內的網紅公路「皖南川藏線」入選官宣十大最美自駕路線，五一假期吸引許多遊客造訪，卻有一輛近9米長的加長大林肯轎車開進山道，由於路彎路窄轉彎困難，導致山路擁堵數小時，車主還自己發視頻稱「上來了沒有回頭路」，不少網友砲轟他「五一出來給大家添堵」。

綜合瀟湘晨報、北京青年報等媒體報導，2日上午10時47分，車主發視頻稱：「十年前我挑戰了318川藏線，今天開著9米長林肯挑戰皖南川藏線，宣城的朋友們不要罵我，我上來了沒有回頭路。」從視頻畫面中可看到，狹窄的山道上，遊客們紛紛停車避讓林肯車。

林肯車主表示，他為了不給大家添堵，是在凌晨6時上山的，後來堵車了只能繼續前行，「想回頭也回不了。」

據了解，這輛加長林肯轎車懸掛著黑龍江綏化的藍色車牌。也引發不少網友質疑：「超過6米的車，掛藍色車牌不違規嗎？」更指責車主的行為導致山路擁堵數小時，根本是「出來給大家添堵」。

車主在發現網上有很多指責和質疑後，回應稱自己在5月1日晚與同學從上海出發到宣城涇縣自駕，在山下等天亮上山，為了不給大家添麻煩，打算早上8時下山，結果車流量大沒法調頭，只能前行。對於網友指責他們導致山路堵了一天，並質疑車輛合法性，他願意配合交警進行調查，並表示坡的時候車子多，因彎道太急，還蹭到了別人的車。

涇縣交警大隊工作人員表示，假日期間這段公路有交警進行引導和分流，9米長的車一般不會准許上山，「應該是很早上山鑽了空子。」

皖南川藏線相關路段擁堵狀況。（取材自極目新聞）
皖南川藏線相關路段擁堵狀況。（取材自極目新聞）

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