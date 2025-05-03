00後「異瞳」男生治沙走紅 不到1個月破百萬粉…卻掀質疑

00後「異瞳」男生王金因沙漠喝水視頻走紅。（取材自抖音）

近日，一名在內蒙古鄂爾多斯拍攝治沙影片的00後「異瞳」男生走紅，他名叫王金，來自四川大涼山，4月初他在社群平台上發了一條在沙漠喝水的影片，因其左眼意外失明變「異瞳」，在沙漠種樹的故事引發了網友熱烈的關注，不到一個月的時便收穫了百萬的粉絲量。

瀟湘晨報報導，王金認為自己的走紅純屬偶然，「當時我在無人區，沒有網，想記錄一下生活就拍了這個視頻。後面我跑到鎮上去買水喝，把這個視頻給發了出去，沒想到就火了。」王金透露，他今年23歲，父母如今在內蒙古種柳樹，4月初他也來到內蒙古和父母一起。

王金指出，左眼失明是幼時受傷所致，「3歲的時候我媽媽帶著我去地裡面幹活，被樹上的刺給刺到了，後面也沒治療就失明了。」王金表示自己一隻眼睛失明對日常生活沒有影響。

面對網友稱他為「異瞳」男孩，並予以大量關注時，他非常感恩。「感謝他們在背後一直默默支持，但是我最重要的一個觀點，就是能透過我將沙漠變成綠洲，讓更多人知道這個事情，非常感謝支持我的網友們」。

不過，網路上同時也出現了一些聲音，質疑他有團隊炒作，換賽道立人等。王金否認了這些說法，稱先前曾在上海送外賣，回家後就一直跟著父母種沙柳，走紅完全是意料之外。面對大量質疑聲，他表示自己很難過，甚至想註銷帳號。