「柴米油鹽」更實用 中國創意喜糖火了：最真實的愛情滋味

楊曉麗的實用版「喜糖」。(取材自長江日報)

「五一」小長假是婚禮舉辦的高峰期，不少年輕新人考量到現代人愈來愈不愛吃糖，將婚禮發送的「喜糖」換成「柴米油鹽醬醋茶」禮盒，許多賓客稱讚這種實用版的「喜糖」很有創意。有新娘說，雖然沒了象徵未來生活甜甜蜜蜜的喜糖，但「柴米油鹽醬醋茶」禮盒傳達的不僅是實用的生活本味，也是最真實的愛情滋味。

潮新聞報導，與傳統以紅棗、糖為主的喜糖很不一樣，實用版喜糖禮盒裝的是一小袋米、小瓶裝醬、醋、油和小包食用鹽、茶葉以及一盒火柴，不少網友都覺得這種實用版喜糖有創意。

提起這種最近很流行的創意喜糖，杭州大花轎喜鋪的老板娘楊女士很有感受。「從去年就悄悄火起來，一直火到了今年。」她說，有的年輕人在社交媒體上看到別人曬出的創意喜糖後，會帶著圖片特地找到店裡訂製。

「柴米油鹽醬醋茶」喜糖只是個性創意版喜糖的冰山一角，喜歡的顧客多為90後和00後。「有些顧客會特意在禮盒中擺放自己家鄉的特產，像陜西韓城的八家巷手工掛麵、韓城剪紙等等。」「這些創意喜糖往往好看不貴，還很有特色，因此受到了年輕人的歡迎。」 據了解，以一盒裝滿「柴米油鹽醬醋茶」的喜糖為例，單盒30元人民幣左右，性價比較高。

在新娘子金女士看來，現在很多人也不愛吃喜糖，有些禮盒賓客拿回家就再也沒有打開。她也考慮過採用傳統喜糖，畢竟糖果象徵未來生活甜甜蜜蜜，但偶然在網上看到一句話打動了她：只要是你，一切對味。「這樣看，『柴米油鹽醬醋茶』這個禮盒是不是特別浪漫？」

長江日報報導，從江蘇嫁到武漢 的姑娘楊曉麗說，她一直喜歡傳統的中式婚禮，選擇伴手禮時，就想到用「柴米油鹽醬醋茶」代替普通糖果。在她看來，「柴米油鹽醬醋茶」雖然平淡，但也是最真實的愛情滋味。