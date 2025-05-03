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唱衰中國經濟惹議 學者付鵬請辭券商首席回家休養

中國新聞組／北京3日電
經濟學者付鵬日前在匯豐內部活動上演講。（取材自微博）
經濟學者付鵬日前在匯豐內部活動上演講。（取材自微博）

中國券商東北證券首席經濟學家付鵬去年11月曾因針對中國經濟困境的演講惹議，今年4月又質疑中國官方對美國關稅的反制策略是「掀桌子」，放棄投標機會；財聯社報導，付鵬「因身體原因」請職，不再擔任東北證券任何職務。

有港媒報導，付鵬4月30日向媒體透露，因個人身體原因從東北證券離職，目前正休養調整中。1日又告訴陸媒，他剛做完兩場大手術，「昨天還在暈乎乎，今天開始清醒點了。」付鵬表示，過去幾年的高強度工作已對個人健康造成影響，因此在醫生的建議下，剛做完兩場大手術，要休養半年，為不影響公司工作及個人休養，他選擇主動辭職。公開信息顯示，付鵬自2020年2月21日起受東北證券研究所邀請出任首席經濟學家，至今五年。

於下一步工作計畫，付鵬說目前暫未規畫，待身體康復後再定，希望市場能給他安心靜養的機會。

據了解，付鵬先前多次因為爭議言論，導致個人社群平台帳號被封鎖。去年11月，付鵬在一場內部投資講座上，指出中國經濟當前面臨的嚴峻局面。

他說，中國經濟的問題遠比表面看到的嚴重得多，有效消費不足、中產階級隕落，官方刺激措施也無法像2008年那樣奏效。他也批評當前的輿論環境不能說中國經濟的不好，並指出這會使資訊回饋形成謬論性錯誤，使決策層做出錯誤判斷。

演講內容流出後在中國社群平台上熱傳，但頻遭刪文；隨後，付鵬微信影片號「付鵬的財經世界」一度被禁止關注。

同時期，也有其他的券商經濟學家指中國經濟數據被高估、「年輕人死氣沉沉」等。到了12月，中國證券業協會向行業機構下發新通知，要求加強對首席經濟學家的聲譽風險管理，明確要求經濟學家對外參加活動、發表言論要事先報備與審查，並要對擬聘任人員的背景展開調查。

今年4月初，美國總統川普宣布對中國加徵34%對等關稅後，中方也祭出同等反制措施，又傳出付鵬對此質疑，認為川普此舉是採購商對供應商的常見策略，若「掀桌子」不參與談判，形同放棄投標機會，將被排除在供應鏈之外。這樣的觀點顯然與中國官方的強硬態度相違背。

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