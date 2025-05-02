3天漲粉6萬…硬剛董襲瑩走後門 「搖滾醫生」火了

醫生麻昊寧因拒絕幫董襲瑩走後門，在網路上暴紅。 （取材自微信）

中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛出軌事件引發的醫界地震持續擴大，而在事件中，面對肖飛為出軌對象董襲瑩涉「走後門」的請求，毫不畏懼並堅決說「不」的該院骨科教學秘書麻昊寧醫生火了，他硬剛肖飛的正義行為獲得網民點讚，網民發現他原來下班後還是樂團成員。麻昊寧因此3天漲粉近6萬，被稱是此事件中最大贏家。

據大象新聞報導，近日，肖飛被妻子舉報婚內出軌董襲瑩等多人，4月27日被醫院通報解除聘用關係。有網民看到肖飛妻子舉報信中提到，肖飛出軌的規培住院醫師董襲瑩原本該去脊柱外科輪轉，為維持不正當關係，肖飛去和麻昊寧打招呼，希望董襲瑩繼續留在胸外科工作一個月，但被麻昊寧拒絕特權，麻昊寧還在教育處群內提出異議，之後與肖飛發生爭吵。

有眼尖的網民發現，肖飛接洽的這位「骨科教學秘書麻昊寧」正是盤尼西林樂隊的鍵盤手麻昊寧 。麻昊寧的正義行為獲得大批網民點讚，其社媒帳戶也因此漲粉。

麻昊寧4月26日發布的「打卡北醫三院，準備外總帶教」VLOG視頻，有網民留言「白天治病救人，晚上玩樂隊，還得抽空仗義執言路見不平，麻老師吾輩楷模」，「在規則裡循規蹈矩叫生存，打破偏見還把事情做好，那才叫真·搖滾」。

盤尼西林樂隊成立於2012年，麻昊寧身為樂隊成員，熟練掌握手風琴、吉他、鍵盤等樂器，曾經有段時間，他在醫師和樂手的身份間自由切換。周末在全國各地參與樂隊演出，周一上午則準時出現在中日友好醫院的骨科門診裡。他經常是早上7時查房，下午5時排練，凌晨剪視頻，讓不少網民對他的時間管理直說「連當代卷王看了都要跪」。

另據報導，麻昊寧的父親是中醫科學院的一位副院長，在中西醫領域有著頗高的造詣，是一位備受尊敬的醫學大拿。但未獲證實。