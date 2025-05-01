洛陽博物館「牽手女陶俑」討喜 閨密們穿古裝排隊打卡

洛陽博物館一對牽手女陶俑走紅，引女孩們牽手排隊打卡。(取材自極目新聞／受訪者朱女士供圖)

據極目新聞、人民網綜合報導，河南 洛陽博物館有一對北魏時期的牽手陶俑。距今已有1000多年，屬於國家一級保護文物牽手女陶俑，因著成對牽手的討喜模樣，近期在網路上走紅，吸引來許多閨密一起來牽手排隊打卡。

日前洛陽博物館曾表示，近期館藏文物「彩繪陶牽手女俑」突然火爆出圈，受到了觀眾的喜愛。許多人都在近期紛紛曬出與這對女陶俑的照片。有網友表示，因為博物館的展品很多，之前這對陶俑並沒有太多人關注，只是因為近期有女閨密們穿古裝以陶俑為背景合影後，才在網上走紅。

隨著人氣帶動朝聖潮，館方也表示因為大家會想在該文物展櫃前排隊拍照，使該區域出現擁堵，不便遊客觀賞，因此為了給觀眾提供更為流暢的觀展動線和更佳的體驗，不負大家的關注與熱情，館方對該文物進行了展陳調整，將牽手女俑置於尾廳獨立櫃，以期滿足觀眾的不同需求。

不過近期即使館方重新調整了展場空間，仍有「人流聚集嚴重堵塞出口」或「展櫃玻璃反光」等問題。由於現有展櫃條件不足，館方也表示仍會盡最大努力對牽手女俑的呈現方式，以及觀展動線進行改進，兼顧人流疏導與觀展舒適度，平衡打卡需求與參觀秩序。