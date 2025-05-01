「高速跟車突退出」柯潔批智駕好蠢好嚇人 能不用就不用

柯潔直播中吐槽智駕：好蠢好嚇人，能不用最好不用。（取材自大象新聞）

中國棋院職業九段圍棋棋手、曾獲八次世界冠軍的柯潔，近日在直播中直批智能駕駛好蠢的視頻片段，引發關注。

大象新聞報導，近日，有網友發出視頻，柯潔在直播中稱：「我好多天都不敢用那個智能駕駛，我覺得好蠢的東西，包括現在的一些自動駕駛，我覺得能不用最好不用，每次都給我嚇得夠嗆，我也不說是什麽車企的自動駕駛。」

柯潔介紹自己此前的智駕經歷。他在高速上自動駕駛跟車，遇到黃色減速帶後車輛提醒即將退出自動駕駛。「即將退出是什麽意思，如果說我不接管他，直接往那個黃色的減速帶上撞是不是。這你不是直接要我命嗎？要是我當時在打個盹什麽的，我真把性命交給你，那你就直接往這就撞上去，我的媽呀，太恐怖了。」

央廣網報導，東風汽車研發總院軟件工程研究中心總監、黨委書記陳濤對此解釋說，目前的「智駕」更多為導航智能輔助駕駛，與自動駕駛存在區別，「智能輔助駕駛因為加入了大量傳感器，本身是可以大幅提高單純人駕駛的安全性的，但因為路況的覆雜性，智能輔助駕駛目前還不能覆蓋所有的工況。」

據了解，中國採用國際自動機工程師學會定義的自動駕駛技術分級標準，根據自動化程度分為L0至L5六個等級。L0-L2為輔助駕駛，需人工全程監管；L3-L5逐步實現系統主導，L5為完全無人駕駛。目前，中國量產汽車更多停留在L2級。也有車企明確表示，會在2025年率先實現L3級自動駕駛乘用車的量產銷售。