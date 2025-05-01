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柯基警犬上班搶走小朋友烤腸 警：牠沒把持住 已登門道歉

中國新聞組／北京1日電
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警犬「福仔」。（取材自微博）
警犬「福仔」。（取材自微博）

近日，山東濰坊的柯基警犬「福仔」在執勤巡邏時，偷吃了一旁小朋友手中拿的烤腸。女警事後說，是「福仔」當時沒把持住自己，「工作期間不聽上級指揮」，已對其嚴肅批評教育，後期會繼續加強拒食訓練。最新消息是，經過警方不懈努力，終於找到了被「福仔」搶走烤腸的男童，員警為此特別帶著「福仔」登門道歉，並還給男童兩根烤腸。

據FM93浙江交通之聲報導，4月16日，李姓女警官牽著山東濰坊的柯基警犬「福仔」在巡邏時，「福仔」沒把持住自己，偷吃了小朋友的烤腸。李警官見狀，立刻回頭向小朋友說：巡邏完，再給你買根烤腸。但巡邏結束返回後並沒有找到被「搶」了烤腸的小朋友和家人，警方一度發布通報，希望帶孩子的女士可以主動聯繫，並對福仔貪吃的事情表示歉意。

「福仔」精準地搶走男童手中的烤腸，一口就吞了下去。（視頻截圖）
「福仔」精準地搶走男童手中的烤腸，一口就吞了下去。（視頻截圖）

消息傳出後，很多網友表示：狗狗這麼可愛，當然是原諒它啦；看來這個月的雞腿/績效應該是要被扣了。也有網友覺得：雖然很可愛，還是得加強訓練呢。還有網友打趣說：「警隊肯定有點小疏失，日常伙食可能差一點，雞腿少點、沒烤腸」。

警官帶著「福仔」和烤腸登門道歉。（視頻截圖）
警官帶著「福仔」和烤腸登門道歉。（視頻截圖）

4月29日，濰坊公安發布對「福仔」進行批評的視頻：警犬「福仔」不拿人民一針一線底線失守，違規搶奪小朋友烤腸，工作期間不聽上級指揮，辜負人民群眾期望。「福仔」的訓導員表示，已對「福仔」嚴肅批評教育，後期會繼續加強拒食訓練。

去年3月，「福仔」的亮相曾走紅網路，當時「福仔」6個月大，還是預備役警犬。去年10月轉正成為「柯基警官」。和常見四肢修長、體型矯健的警犬不同，「福仔」擁有標誌性的快樂笑臉和小短腿，以及精湛的搜爆技術，牠的腿短優勢可直接鑽到車底等狹窄空間進行搜尋，還展現出「環境適應能力很強、不敏感」的優勢。

警犬「福仔」。（取材自微博）
警犬「福仔」。（取材自微博）

據星視頻，警方後來找到了被「福仔」搶走烤腸的「受害者」，並由警官們帶著「福仔」拿著兩根烤腸去男童所在的幼兒園登門道歉，還送上了警犬福仔的周邊，「福仔」輔導員表示，小朋友不僅原諒了「福仔」，還分給了「福仔」一根烤腸。讓網友直呼「可愛又窩心」。

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