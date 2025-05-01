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畢生投身教育 魯迅兒媳馬新雲逝世 享壽94歲

中國新聞組／北京1日電
魯迅先生兒媳馬新雲女士逝世，享壽94歲。(取材自微博)
魯迅先生兒媳馬新雲女士逝世，享壽94歲。(取材自微博)

據魯迅文化基金會4月30日訃告，魯迅先生兒媳、周海嬰先生的夫人、魯迅文化基金會名譽理事長馬新雲女士，於29日上午10時在北京逝世，享壽94歲。

南方都市報報導，馬新雲作為魯迅獨子周海嬰之妻，在丈夫去世後，為傳承魯迅精神付出良多。2012年，魯迅文化基金會成立，首任理事長即為馬新雲。

魯迅文化基金會訃告寫道，馬新雲畢生投身教育與文化傳承事業，生前曾任北京師範大學附屬實驗中學教師，以淵博學識與無私愛心培育無數英才。在文化領域，她作為魯迅文化基金會首任理事長、名譽理事長，為弘揚魯迅精神殫精竭慮，傾注畢生心血。

多年來，馬新雲始終陪伴魯迅夫人許廣平，與周海嬰攜手，在保護魯迅珍貴文獻、傳播魯迅思想、推動魯迅研究等方面，做出了不可磨滅的貢獻。

基金會稱，她一生磊落，待人以誠，「她的音容笑貌，將永遠銘刻在我們心中；她的精神品格，將激勵著後人不斷前行。」

馬新雲育有三子周令飛、周亦斐、周令一，及女兒周寧。據悉，其告別儀式定於5月5日10時，在北京八寶山殯儀館菊廳舉行，邀請生前親友、各界人士前來送別，共同緬懷。

年輕時的周海嬰（右三）、馬新雲（右四）在上海。(取材自南方都市報)
年輕時的周海嬰（右三）、馬新雲（右四）在上海。(取材自南方都市報)

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