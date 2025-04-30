杭州樂園大擺錘驟停 學生倒掛1分鐘吐了 園方：體重湊巧平衡

大擺錘懸停在空中下不來。（取材自大風新聞）

浙江杭州樂園近日出現驚悚一幕，有網友發布視頻，稱大擺錘遊樂設施運行至最高點時突然停止，遊客倒立懸在空中下不來，被倒掛了約1分鐘，頭部充血不適。據了解，受困的遊客是一群初中生，有人下來後臉色發青、吐了很久，但沒有工作人員主動來關心。事發後工作人員回應，遊樂設備經檢查後沒有問題，這不是事故，只是萬分之一的機率問題。

綜合大風新聞、九派新聞等媒體報導，29日有網友發布現場視頻，反映浙江杭州樂園大擺錘懸停空中下不來，該網友表示，「上面都是初中生，事後還是感覺不舒服自己去找的工作人員，沒有人主動來問孩子們。」

對此，杭州樂園工作人員回應稱，這並非事故，經檢查遊樂設備沒問題，大擺錘懸停是因兩側乘客體重完全平衡，觸發了安全保護機制，隨後切換手動模式緩慢降落，「這只是萬分之一的概率問題」，承諾賠付醫療費 用並強調設備正常運行。

但網友對這樣的說法並不埋單，痛批「如果不是設備保養的問題，就是設計的問題，扯什麼萬分之一？」「千分之一對受害者就是百分之百了，太危險，別用生命開玩笑」，還有人嘲諷「概率萬分之一，但是一年當中發生了幾次」。

據了解，2024年5月也發生過類似事件，重慶一大擺錘遊樂設施「停擺」，數十名遊客倒掛空中，現場目擊者還以為是遊戲的一環，結果遊客倒掛持續約兩三分鐘，檢修後項目恢復正常營運。