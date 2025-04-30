我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

中國上萬無人機點亮越南胡志明夜空 破金氏世界紀錄

中國新聞組／北京30日電
28日越南胡志明市，上萬架中國無人機震撼表演。（視頻截圖）
28日越南胡志明市，上萬架中國無人機震撼表演。（視頻截圖）

為慶祝越南南方解放50周年，1萬518架來自中國深圳大漠大（DAMODA）的無人機28日點亮越南胡志明市的夜空，成功刷新無人機表演的世界紀錄。

香港01報導，根據越南中文網，28日晚上8時45分，越南胡志明市為慶祝南方解放50周年，在胡志明市白騰碼頭公園上演一場震撼全球的無人機表演，引起全場尖叫聲。為慶祝越南南方解放50周年，10518架來自中國深圳大漠大（DAMODA）的無人機28日點亮越南胡志明市的夜空，成功刷新無人機表演的世界紀錄。

中國深圳大漠大公司（DAMODA）操控1萬518架無人機騰空而起，以超高精度在夜空中拼出包括「越南南方解放場景」、「胡志明市城市形象」在內的標誌性畫面，成功刷新「最多無人機同時飛行」健力士世界紀錄。

這場20分鐘的表演融合尖端科技與越南文化，吸引數十萬觀眾駐足。大漠大無人機集群以99.999%的可靠性克服當地濕熱環境，展現中國「智造」在安全化、智能化領域的突破。

28日越南胡志明市，上萬架中國無人機震撼表演。（視頻截圖）
28日越南胡志明市，上萬架中國無人機震撼表演。（視頻截圖）

另據「緬甸中文君」報導，這場融合了尖端科技與藝術創意的表演，不僅讓現場數十萬觀眾嘆為觀止，更向世界展現了中國智造的非凡實力。

這場創紀錄的表演背後，是中國無人機技術多年積累的集中展現。大漠大無人機集群以其卓越的「四化」特性——安全化、自動化、智能化、網絡化聞名業界。即使在胡志明市炎熱潮濕的氣候條件下，面對覆雜的電磁環境，這些無人機依然保持著99.999%的飛行可靠性。

28日越南胡志明市，上萬架中國無人機震撼表演。（視頻截圖）
28日越南胡志明市，上萬架中國無人機震撼表演。（視頻截圖）

越南 緬甸 香港

上一則

高效、穩定、低成本…中歐鐵空聯運 10天運量破3000噸

下一則

原料、製作訂標準 川菜法5/1上路 29條新規確保公平競爭

延伸閱讀

中國加強檢疫競爭對手環伺 越南榴槤逐漸失去市場

中國加強檢疫競爭對手環伺 越南榴槤逐漸失去市場
紀念五四講座春遊 二學會合辦 文友知性交流

紀念五四講座春遊 二學會合辦 文友知性交流
美軍在葉門損失慘重 近7週折損7架死神無人機

美軍在葉門損失慘重 近7週折損7架死神無人機
浙港合作低空經濟 無人機送咖啡上獅子山不是夢

浙港合作低空經濟 無人機送咖啡上獅子山不是夢

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
謝先生在離世前收拾了幾個大行李箱，其中最大的黑色行李箱留給岳母，裡面都是妻子的衣服、梳子、照片等遺物。（取材自南方都市報）

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

2025-04-26 07:30
多個電商平台將全面取消「僅退款」服務。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

2025-04-22 21:44
一則展示中國國產大型集裝箱船的短視頻引發網路熱議。（封面新聞／張朝偉提供）

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

2025-04-26 21:00
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30
中國太陽能面板製造商天合光能位於越南的設施。（路透）

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

2025-04-22 10:40

超人氣

更多 >
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來