中國上萬無人機點亮越南胡志明夜空 破金氏世界紀錄

28日越南胡志明市，上萬架中國無人機震撼表演。（視頻截圖）

為慶祝越南 南方解放50周年，1萬518架來自中國深圳大漠大（DAMODA）的無人機28日點亮越南胡志明市的夜空，成功刷新無人機表演的世界紀錄。

香港 01報導，根據越南中文網，28日晚上8時45分，越南胡志明市為慶祝南方解放50周年，在胡志明市白騰碼頭公園上演一場震撼全球的無人機表演，引起全場尖叫聲。為慶祝越南南方解放50周年，10518架來自中國深圳大漠大（DAMODA）的無人機28日點亮越南胡志明市的夜空，成功刷新無人機表演的世界紀錄。

中國深圳大漠大公司（DAMODA）操控1萬518架無人機騰空而起，以超高精度在夜空中拼出包括「越南南方解放場景」、「胡志明市城市形象」在內的標誌性畫面，成功刷新「最多無人機同時飛行」健力士世界紀錄。

這場20分鐘的表演融合尖端科技與越南文化，吸引數十萬觀眾駐足。大漠大無人機集群以99.999%的可靠性克服當地濕熱環境，展現中國「智造」在安全化、智能化領域的突破。

28日越南胡志明市，上萬架中國無人機震撼表演。（視頻截圖）

另據「緬甸 中文君」報導，這場融合了尖端科技與藝術創意的表演，不僅讓現場數十萬觀眾嘆為觀止，更向世界展現了中國智造的非凡實力。