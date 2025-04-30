因大風天氣延1天後… 神19撤離太空站 飛返東風登陸場

神舟19號載人太空船4月30日上午4時與太空站組合體成功分離，計畫當天中午返回東風著陸場。圖為2023年6月4日，神舟15號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸。（新華社）

根據中國載人航太 工程辦公室消息，30日凌晨4時，神舟十九號載人太空船與太空站組合體成功分離，計畫當天中午返回東風著陸場。據了解，這次神十九因登陸場大風天氣延後一天返回，將首次降落東風著陸場東區；根據計畫，神十九將採用5圈快速返回方案，經歷分離撤離、返回制動、自由滑行、再入大氣層、開傘著陸等階段。

央視新聞報導，分離前，神舟十九號太空人 乘組在地面人員的配合下，完成太空站組合體狀態設定、實驗資料整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作，與神舟二十號乘組完成工作交接和在軌工作經驗交流。

後續，神舟十九號載人太空船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回，在中國太空站出差的太空人蔡旭哲、宋令東、王浩澤已踏上回家之旅。

據報導，這次神舟太空船因受大風揚沙天氣影響延後一天返回，將首次降落東風著陸場東區。面對新情境新考驗，工程全線密切協同、天地聯動，迅速制定應對舉措，確保任務圓滿成功。目前，東風著陸場氣象條件符合任務要求，參試相關係統已做好各項準備迎接航太員回家。

新華社之前報導，受大風揚沙天氣影響，為確保航天員生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定，神舟十九號載人太空船推遲返回地球。酒泉衛星發射中心毛永軍表示，東風著陸場已進行多次空地協同和全系統綜合演練，當前著陸場各參試系統及人員裝備均處於良好狀態，有信心也有能力堅決完成好神舟十九號搜救回收任務。

神十九乘組已在軌駐留近180天。任務期間，神十九乘組進行了3次出艙活動和6次載荷進出艙任務，創造了航天員單次出艙活動9小時時長的世界紀錄。