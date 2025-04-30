我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

因大風天氣延1天後… 神19撤離太空站 飛返東風登陸場

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
神舟19號載人太空船4月30日上午4時與太空站組合體成功分離，計畫當天中午返回東風著陸場。圖為2023年6月4日，神舟15號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸。（新華社）
神舟19號載人太空船4月30日上午4時與太空站組合體成功分離，計畫當天中午返回東風著陸場。圖為2023年6月4日，神舟15號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸。（新華社）

根據中國載人航太工程辦公室消息，30日凌晨4時，神舟十九號載人太空船與太空站組合體成功分離，計畫當天中午返回東風著陸場。據了解，這次神十九因登陸場大風天氣延後一天返回，將首次降落東風著陸場東區；根據計畫，神十九將採用5圈快速返回方案，經歷分離撤離、返回制動、自由滑行、再入大氣層、開傘著陸等階段。

央視新聞報導，分離前，神舟十九號太空人乘組在地面人員的配合下，完成太空站組合體狀態設定、實驗資料整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作，與神舟二十號乘組完成工作交接和在軌工作經驗交流。

後續，神舟十九號載人太空船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回，在中國太空站出差的太空人蔡旭哲、宋令東、王浩澤已踏上回家之旅。

據報導，這次神舟太空船因受大風揚沙天氣影響延後一天返回，將首次降落東風著陸場東區。面對新情境新考驗，工程全線密切協同、天地聯動，迅速制定應對舉措，確保任務圓滿成功。目前，東風著陸場氣象條件符合任務要求，參試相關係統已做好各項準備迎接航太員回家。

新華社之前報導，受大風揚沙天氣影響，為確保航天員生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定，神舟十九號載人太空船推遲返回地球。酒泉衛星發射中心毛永軍表示，東風著陸場已進行多次空地協同和全系統綜合演練，當前著陸場各參試系統及人員裝備均處於良好狀態，有信心也有能力堅決完成好神舟十九號搜救回收任務。

神十九乘組已在軌駐留近180天。任務期間，神十九乘組進行了3次出艙活動和6次載荷進出艙任務，創造了航天員單次出艙活動9小時時長的世界紀錄。

太空人 航太

上一則

原料、製作訂標準 川菜法5/1上路 29條新規確保公平競爭

下一則

前男足教頭李鐵二審維持20年判決 減刑預期落空了

延伸閱讀

神舟19號與太空站分離 預計30日返回東風著陸場

神舟19號與太空站分離 預計30日返回東風著陸場
「神舟20號」太空人進駐太空站 預計10月底返回地球

「神舟20號」太空人進駐太空站 預計10月底返回地球
中國神舟二十號載人飛船 酒泉衛星發射中心點火發射

中國神舟二十號載人飛船 酒泉衛星發射中心點火發射
中國「神州20號」明發射 港澳太空人擬2026首次執飛

中國「神州20號」明發射 港澳太空人擬2026首次執飛

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
謝先生在離世前收拾了幾個大行李箱，其中最大的黑色行李箱留給岳母，裡面都是妻子的衣服、梳子、照片等遺物。（取材自南方都市報）

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

2025-04-26 07:30
多個電商平台將全面取消「僅退款」服務。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

2025-04-22 21:44
一則展示中國國產大型集裝箱船的短視頻引發網路熱議。（封面新聞／張朝偉提供）

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

2025-04-26 21:00
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30
中國太陽能面板製造商天合光能位於越南的設施。（路透）

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

2025-04-22 10:40

超人氣

更多 >
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來