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中國離境退稅推「一單一包」深圳首落地 類似日本模式

中國新聞組／北京29日電
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深圳試行離境退稅「一單一包」，可望大幅縮減旅客通關時間。圖為顧客在四川成都辦理離境退稅手續。（中新社資料照片）
深圳試行離境退稅「一單一包」，可望大幅縮減旅客通關時間。圖為顧客在四川成都辦理離境退稅手續。（中新社資料照片）

中國拚經濟除了擴大內需，也積極促進入境消費。商務部、財政部等六部門發文進一步優化離境退稅政策擴大入境消費，明確指出「鼓勵具備條件的地區對退稅物品進行封裝打碼，為海關拆封驗核提供便利」，深圳第一時間展開離境退稅「一單一包」試點，提高海關驗核效率，節省旅客等候時間。

綜合北京青年報、南方都市報等媒體報導，離境退「一單一包」是指「一張退稅申請單對應一個商品密封包」，主要包括商店前端打包、海關後端驗核環節，類似日本現行方式。消費者購物後，商店使用標準密封袋打包，並與退稅申請單一一對應；在口岸出境時，海關查驗密封袋完整性後，即可依規驗放，提升驗核效率。根據深圳市商務局官網發布公告內容，試點範圍包括深圳灣萬象城、羅湖萬象城、羅湖金光華廣場三個商圈。

「一單一包」便利化模式，實現了「商店—旅客—海關」全流程密封管理，可望大幅縮短口岸海關驗放時長，減少旅客等候時間。加上此前深圳市已實施離境退稅「即買即退」措施，境外旅客入境消費便捷度更高、獲得感更強。

中國刺激消費內外發力，中央經濟工作會議將「大力提振消費、全方位擴大國內需求」作為2025年首項重點任務，國務院常務會議指出「持續打造消費新產品新場景新熱點」，中辦、國辦發布「提振消費專項行動方案」，明確提出「發展入境消費」。

據了解，深圳市2016年開始實行離境退稅，是中國首批實施城市，2023年推行「即買即退」措施，是全國六個試點城市之一。2024年，深圳開通文錦渡陸路口岸離境退稅點，成為目前全國唯一擁有海陸空全類型離境退稅口岸的城市。

深圳市離境退稅業務呈現爆發性增長態勢。2025年第1季，深圳海關共辦理離境退稅驗核手續2945票，退稅商品總額達1.83億元（人民幣，下同，約2480萬美元），退稅總金額1643.7萬元，同比分別增長3.76倍和1.58倍。

下一步，深圳市財政局、深圳海關將聯合各部門，用好用足國家「促消費、擴內需」稅收政策，加快擴圍離境退稅陸路口岸，增量擴容退稅商店，豐富退稅商品供給，持續提升退稅服務水平，積極引入退稅代理機構競爭機制，合理確定退稅代理機構服務費率，以深圳擴大入境消費的先行先試創新實踐，高質量服務國內國際雙循環的新發展格局。

深圳試行離境退稅「一單一包」，可望大幅縮減旅客通關時間。圖為天津退稅商店。（新華...
深圳試行離境退稅「一單一包」，可望大幅縮減旅客通關時間。圖為天津退稅商店。（新華社資料照片）

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