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市長信箱「已讀亂回」網罵「草台班子」 銀川市府致歉

記者賴錦宏／綜合報導
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有博主舉報銀川市舉辦的詩詞比賽決賽出現不公平，市長信箱卻回復工程款拖欠，讓網友哭笑不得。直接罵市政府是「草台班子」。（取材自現代快報）
有博主舉報銀川市舉辦的詩詞比賽決賽出現不公平，市長信箱卻回復工程款拖欠，讓網友哭笑不得。直接罵市政府是「草台班子」。（取材自現代快報）

4月26日，有部落客在社群平台上發文表示，向銀川「市長信箱」舉報時，出現已讀亂回的狀況，明明舉報的是「第六屆西夏區詩詞大會決賽」不公，回覆卻是工程款拖欠。 27日晚，銀川市人民政府辦公室發布狀況通報：經查，「市長信箱」工作人員在辦理過程中出現工作錯誤，將積極整改。同時，督促經辦單位主動與訴求人溝通，並誠懇致歉，現已依規對相關責任人問責處理。

據現代快報報導，26日，有部落客在社群平台上發文稱，其向銀川「市長信箱」舉報「第六屆西夏區詩詞大會決賽」相關問題，結果等來的回覆卻是「銀川某工程欠款」問題，「市長信箱」已讀亂回的做法，讓其哭笑不得。消息曝光後，有網友批評市府是「草台班子」。

市府是草台班子27日晚，銀川市人民政府辦公室發布情況通報，表示網路反映銀川「市長信箱」出現答覆錯誤問題，該辦高度重視，立即對相關情況進行調查核實。經查，4月22日「市長信箱」工作人員在辦理過程中出現工作錯誤，上傳了與訴求無關的辦理結果，反映出政府辦內部審核把關不嚴，運作機制不完善。

事發後，銀川市政府辦公室深刻反思，積極整改，調整優化辦理流程，強化審核把關。同時，督促經辦單位主動與訴求人溝通，並誠懇致歉。現已依規對相關責任人問責處理。

通報指出，針對此事造成的不良影響，將舉一反三，進一步優化運作機制、加強內部管理和業務培訓，堅決杜絕類似問題再次發生。

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