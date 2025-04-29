重慶帥哥副鎮長助農賣花暴紅 售光芍藥花還「欠債」

徐暢在街頭賣花。（取材自重慶墊江縣融媒體中心）

近日，重慶墊江縣曹回鎮的芍藥花飄香全國，與此同時，曹回鎮帥哥副鎮長徐暢也在擺攤、直播推廣銷售芍藥花過程中，因真誠的言行和爽朗俊俏的顏值走紅網絡。經過數日的銷售，曹回鎮的芍藥花已經銷售一空，甚至「欠債」，有網友想購買，但已無花可賣。

極目新聞報導，與徐暢一同擺攤和直播的曹回鎮政府鄉村振興辦負責人徐梅表示，擺攤賣花是臨時起意，沒想到意外取得非常好的效果，徐暢也意外走紅，深受網友喜愛。

每年4月中下旬是曹回芍藥花期，正常情況半個月花期內會陸續銷售，但4月中旬，氣溫一度飆升至30℃，讓約5000畝的芍藥花集體綻放。花期不等人，當時冷庫中已存放了數萬枝鮮切花，地裡還有更多，時間緊張又銷售困難，一度到了放任芍藥花爛在地裡，反而最節約成本的境地。

「時間太緊，大家一下也不知道怎麽做了，4月19日徐暢突然提議，我們去擺攤賣花吧。」徐梅回憶，兩人也是說幹就幹，徐暢去搬花，她回家拿上家裡的水桶、花瓶，當天晚上就到了墊江人流量最大的商業街開始擺攤。

徐梅回憶，他們在街上、朋友圈線上線下到處吆喝，逐漸開始有人留言預購，也讓他們有了信心。由於平時購物的經歷，她想起可以直播宣傳，她現場申請了帳號拉起直播，但直播半小時手機電量就耗盡，便換成徐暢直播，手機支架都是臨時購買應急。

當晚曹回鎮書記易大兵、鎮長劉勇、產業服務中心主任王鈞等多位鎮政府工作人員都自發趕到了現場幫忙，全員化身「賣花郎」。擺攤賣花時，有人提出必須是徐暢送貨才買，徐暢也是二話不說，當即就騎上電瓶車送花。

在新聞媒體報導後，銷售開始火爆，由於還有本職工作，工作日他們就只能下班後再去擺攤。由於她和徐暢的直播不能線上銷售，有網友想線上買的，他們便給網友「指路」到村集體經濟的直播間購買。