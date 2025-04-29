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湘女教師拍視頻 讓學生鞠躬喊「總裁好」惹議

中國新聞組╱北京29日電
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湖南一名老師拍段子讓學生對她喊「總裁好」，引發爭議。(視頻截圖)
湖南一名老師拍段子讓學生對她喊「總裁好」，引發爭議。(視頻截圖)

班主任老師走出辦公室時，學生喊「總裁好」；老師走進教室時，學生又喊「總裁好」；老師在講台坐下後，學生再喊「總裁好」。湖南一名女老師拍下上述視頻並上傳社交平台，引發家長投訴。校方認為，傳遞的價值觀不好，目前女老師已刪除相關視頻。

上游新聞報導，視頻顯示，湖南永州祁陽市肖家鎮中學的班主任鄧老師，戴著黑色墨鏡從辦公室走出後，站在門口的兩名學生一邊鞠躬一邊喊「總裁好」；老師走到教室後門口，兩名學生一邊替她開門一邊喊「總裁好」；老師從教室後門走到講台前坐下後蹺起二郎腿，學生集體轉身，一邊鞠躬一邊齊聲喊著「總裁好」；接著，老師揮手示意學生坐下。

家長稱，拍視頻是個人的興趣愛好，但身為教師讓學生們配合她拍段子，並讓學生鞠躬稱「總裁」，此舉欠妥。

校方稱，該班學生當天考完試成績不錯，班主任鄧老師心情好，便要求學生拍攝上述視頻段子。「學校看到後覺得非常不好，傳遞的價值觀不對，現在鄧老師已經把視頻全部刪除」。

21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，在不侵犯學生隱私情況下，老師把有意義的教學內容拍成短視頻，值得鼓勵，但該視頻中老師讓學生喊「總裁」，與現代教育理念背離；老師策畫段子，讓學生成為「演員」，是不尊重學生，「社交平台要加大審核力度，不要什麼都放出來」。

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