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1周2度被救 中男大生攀富士山「找手機」 網轟丟人丟到國外

中國新聞組╱北京29日電
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中國大學生一周內在富士山遇難兩次，第二次居然是為了拿手機，遭網友砲轟自私。圖為日本媒體報導畫面。(視頻截圖)
中國大學生一周內在富士山遇難兩次，第二次居然是為了拿手機，遭網友砲轟自私。圖為日本媒體報導畫面。(視頻截圖)

一名中國籍大學生22日才在富士山山頂附近身體不適被直升機救下山，僅過了4天、在26日又再次上山而被警方救助下山。他自稱再次入山，是為了取回「上次忘記的手機」。日媒稱之為「太給人找麻煩的中國人大學生」；中國網友也說「自私」、「丟人丟到國外去」。

日本富士新聞網報導，這名27歲中國籍男大生26日中午12時50分左右，被其他登山客發現倒在富士山富士宮口8合目附近的登山步道上，靜岡縣警方的山岳遇難救援隊獲報後趕赴現場救援。然而，這名男大生攀登富士山的理由令人吃驚，竟然是因為他「要找回手機」。

報導稱，這名男大生4天前才因為攀登富士山被救援。他22日爬到山頂附近出現噁心等身體不適症狀，而且遺失了防滑的冰爪無法下山，因而請求救援，山梨縣派出防災直升機將他救出。

不過，當時他把手機掉在山頂附近，為取回手機，他26日二度攀登富士山，又因高山症需要警方協助救援。至於他這次是否有找回手機，目前仍不清楚。

由於富士山目前正值冬季閉山期間，登山步道封閉，警方呼籲民眾避免登山。

中國男大生這種造成別人困擾的行為，犯了日本社會的大忌，直接被日媒痛斥「太給人找麻煩」。

日刊體育報導，登山家野口健在社群媒體X發文，表示這名男大生「實在愚蠢」，應該向他索取救援費用。

他也提到曾在2023年9月攀登海拔8163公尺的尼泊爾馬納斯盧峰（Manaslu），因呼吸困難被直升機送醫，但「我使用我購買的保險支付了費用」，他強調，「我們是在別人的國家登山，不可能靠尼泊爾人民的稅金來救助自己」。

中國網友說「丟人丟到國外去了」、「說明這個人是極端的自私」、「這種人不值得救援、禍害社會、浪費資源」、「是不是需要給中國家長們上上課？把孩子教育好再放出去」。

富士山 日本 社群媒體

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