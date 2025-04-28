最孤獨動物…中國僅存1隻 2.7億年活化石斑鱉冒頭曬背

魏先生拍到的斑鱉「蘇蘇」。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

「與恐龍 同期活化石」的中國神獸斑鱉，是國家一級重點保護野生動物，因目前全球僅剩中國、越南 各1隻雄性存活，無法自然繁殖，人工繁殖技術也尚未突破，又被稱為「世界上最孤獨動物」，恐面臨種族滅絕。中國這隻斑鱉被飼養在蘇州一處動物園裡，年齡已不可考，近日有網友分享拍到的斑鱉身影，引來加強瀕危生物保護力度的討論。

封面新聞報導，這隻斑鱉小名「蘇蘇」。在蘇州上方山森林動物世界拍到斑鱉的遊客小李回憶，4月19日中午12時左右，「蘇蘇」 突探出水面曬背、並朝他游來，他激動得連忙招呼其他遊客一同觀看。 小李在上海讀大二，周末或假日便會搭乘高鐵前往蘇州探望「蘇蘇」。這已是他第四次前來探望「蘇蘇」。

同樣專程來看望「蘇蘇」 的還有魏先生（化名）。 4月13日，他從廣東來蘇州，早上8點半進入動物園，中午1點50分終於等到「蘇蘇」 露頭，幸運地捕捉到「蘇蘇」 在左岸尋找螺螄的畫面。

據報導，身為全世界最大的淡水鱉，斑鱉已在地球上生存2.7億年，曾廣泛棲息於中國的黃河、長江、太湖、錢塘江、紅河，以及越南的馬江流域等地，但由於一直被認為是其他物種，並沒引起足夠重視，剛確定身分就已開始瀕危。

新華社曾做過斑鱉繁衍相關報導顯示，斑鱉「蘇蘇」是雄性； 2008年5月，長沙動物園雌性斑鱉「湘湘」來到蘇州成功交配產卵，遺憾的是小斑鱉在孵化初期便死亡。 2019年4月，中外專家團隊對這對斑鱉夫婦進行第五次人工授精，「湘湘」經搶救無效死亡。此後「蘇蘇」就成了中國僅存的一隻斑鱉，並在蘇州上方山森林動物世界生存至今。