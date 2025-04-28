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最孤獨動物…中國僅存1隻 2.7億年活化石斑鱉冒頭曬背

中國新聞組／北京28日電
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魏先生拍到的斑鱉「蘇蘇」。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
魏先生拍到的斑鱉「蘇蘇」。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

「與恐龍同期活化石」的中國神獸斑鱉，是國家一級重點保護野生動物，因目前全球僅剩中國、越南各1隻雄性存活，無法自然繁殖，人工繁殖技術也尚未突破，又被稱為「世界上最孤獨動物」，恐面臨種族滅絕。中國這隻斑鱉被飼養在蘇州一處動物園裡，年齡已不可考，近日有網友分享拍到的斑鱉身影，引來加強瀕危生物保護力度的討論。

封面新聞報導，這隻斑鱉小名「蘇蘇」。在蘇州上方山森林動物世界拍到斑鱉的遊客小李回憶，4月19日中午12時左右，「蘇蘇」 突探出水面曬背、並朝他游來，他激動得連忙招呼其他遊客一同觀看。 小李在上海讀大二，周末或假日便會搭乘高鐵前往蘇州探望「蘇蘇」。這已是他第四次前來探望「蘇蘇」。

同樣專程來看望「蘇蘇」 的還有魏先生（化名）。 4月13日，他從廣東來蘇州，早上8點半進入動物園，中午1點50分終於等到「蘇蘇」 露頭，幸運地捕捉到「蘇蘇」 在左岸尋找螺螄的畫面。

據報導，身為全世界最大的淡水鱉，斑鱉已在地球上生存2.7億年，曾廣泛棲息於中國的黃河、長江、太湖、錢塘江、紅河，以及越南的馬江流域等地，但由於一直被認為是其他物種，並沒引起足夠重視，剛確定身分就已開始瀕危。

新華社曾做過斑鱉繁衍相關報導顯示，斑鱉「蘇蘇」是雄性； 2008年5月，長沙動物園雌性斑鱉「湘湘」來到蘇州成功交配產卵，遺憾的是小斑鱉在孵化初期便死亡。 2019年4月，中外專家團隊對這對斑鱉夫婦進行第五次人工授精，「湘湘」經搶救無效死亡。此後「蘇蘇」就成了中國僅存的一隻斑鱉，並在蘇州上方山森林動物世界生存至今。

報導指出，斑鱉背甲可長達1公尺以上，體重可達100公斤，是全世界最大的淡水鱉之一，其背甲呈灰綠色，布滿黃色斑點（故名「斑鱉」），頭部有獨特條紋。牠棲息在深水河流、湖泊，偏好沙質河床。屬於肉食性，捕食魚類、甲殼類，「雌鱉需上岸沙地產卵，幼鱉孵化後入水，成活率極低。」目前情況來看無法達到人工繁殖，因為全球已知雌性斑鱉已死亡；其次，還有技術瓶頸，精子冷凍、人工繁殖和克隆等技術在龜鱉類中仍有一定難度。

遊客小李拍到的斑鱉「蘇蘇」。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
遊客小李拍到的斑鱉「蘇蘇」。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
遊客小李拍到的斑鱉「蘇蘇」。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
遊客小李拍到的斑鱉「蘇蘇」。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
魏先生拍到的斑鱉「蘇蘇」。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
魏先生拍到的斑鱉「蘇蘇」。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

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