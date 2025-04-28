考察女赤腳四度踩貴州4.8億年晶花池 學者：汙染不可逆

進入洞穴女子的腳還塗了指甲油。（視頻截圖）

貴州道真縣一招商考察團隊陳姓女子赤腳進入4.8億年的奧陶紀「地下水晶宮晶花池」拍照，引發生態保護爭議；專家稱水池遭不可逆汙染，陳女表示，是政府招商允許進入，「我已經是第四次考察進入該洞穴了」。網友怒斥「也就是破壞4次的意思了」，並稱「合法招商，合法進洞，但非法赤腳踩水還打光應懲處」，還呼籲「請保護起來，不要開發了吧」。

緊急呼叫報導，當事人陳女表示，洞穴裡面就是他們照片拍攝出來的那個地段，是一個未知的區域，他們從一個黑暗的一個通道口穿越到那一段，「在沒有抵達那一段之前，我們所有人是脫了鞋進去的」，並稱進入到洞穴裡面都有一定的破壞程度所在。

目前該洞穴已全面封閉，當地文旅局證實涉事者為招商對象。

香港 01報導，中國地質學會洞穴專委會秘書長張遠海稱，人體油脂與指甲油將打破沉積物萬年化學平衡，專業人士的基本原則是進入洞穴不踩水。

他說：「在這樣一個洞穴當中，最起碼來講可能都是幾萬年才形成的，你這一腳下去的話，基本上它的（化學）平衡就打亂了，一旦把它（化學平衡）打破的話，它就不會再（生）長進化了；另外就是因為我們看她發出那個圖片，事實上首先你身上肯定是有油脂的，（腳）還塗了指甲油的，我們專業人士進洞的時候是絕對不會擾亂這個水池的，我們肯定不會踩水的，這是一個基本原則。」

中國地質學會洞穴專業委員會副秘書長、遵義洞穴探險家趙揭宇表示，「地下水晶宮」洞裡有一個數萬平方米的洞廳，上千根純白石鐘乳如冰晶森林般亭亭玉立於其中，雪白質感源於水中碳酸鈣純度極高且無雜質干擾。

趙揭宇指出，這裡因鮮有人類生活，毗鄰貴州大沙河自然保護區，擁有極佳的水源，且經數百米白雲岩層長距離過濾、水質純淨。孕育出全球罕見的「洞穴沉積物基因庫」，洞內有的穹頂高達100多米，水滴在下墜過程中，霧化成富含碳酸氫鈣的「氣溶膠」，在石筍、洞底凝結出千奇百態的石花、石枝、石葡萄、石珊瑚等，形成「霧化沉積」奇觀，這是全球僅有的幾處同類現象之一。洞內還發現了許多穴珠， 十分罕見。