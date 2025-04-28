「納稅人心痛」 只使用半個月 廣東8萬床方艙醫院分拆廉售

中國曾於新冠疫情期間在各地廣建「方艙醫院」，圖為當時的上海臨港方艙醫院，床位數高達1.36萬張。（新華社資料照片）

新冠疫情期間，中國曾在各地耗費鉅資廣建「方艙醫院」以隔離確診者和密切接觸者，如今大批遭廢棄的方艙醫院如何處理成為各地政府的難題。財新網報導，曾是廣東最大規模的防疫隔離臨時安置場所南沙健康驛站項目（南沙方艙醫院），投入使用半個月便因防控政策轉變棄用。方艙醫院閒置近3年後，近日開始分拆出售

報導稱，南沙方艙醫院原本是廣東最大規模的防疫隔離人員臨時安置場所。官方信息顯示，該項目總占地面積和建築面積分別約81萬平方米和54.7萬平方米；項目規劃建設超2萬個房間，可提供8萬多個隔離床位。

據指出，南沙方艙醫院項目在2022年11月只花了15天就火速完工，被盛讚代表著廣州的速度和驕傲；但啟用不久後，中國防疫政策就突然改變，南沙方艙醫院前後壽命不到1個月。

財新網報導，南沙方艙醫院貨櫃屋空箱售價為每個3000元（人民幣，下同，約414美元）左右。「這些箱子不但便宜，而且幾乎是全新的，結構又結實，拿回去改個倉庫、鋪子都很合適。」一名買家說。

方艙的內部設施則另行拆分出售，價格同樣「親民」：6公升電熱水器每個300元，落地扇40元，不銹鋼折疊晾衣架40元，一把折疊椅更只賣14元。「這些設備基本上沒用過，都是當年按標準統一配備的，現在便宜賣，很划算。」銷售人員推銷道。

報導稱，買家多為附近做小生意的居民，也有市民專程趕來「淘寶」。 方艙醫院如何處理，成為地方政府的難題。圖為重慶寸灘方艙醫院。（中新社資料照片）

同為方艙醫院項目，位於東莞石排鎮的東莞生態園健康中心也在4月初開始處置。該項目建於2022年，占地面積和建築面積分別約10萬平方米和5.4萬平方米，有1745間病房，可收治病人約5000人。

經過四次流標後，東莞生態園健康中心資產處置被拆分為板房資產、機器設備和電纜資產三個項目進行拍賣，最終由一家資源回收公司以592.7336萬元標得電纜。目前這間方艙醫院中，大部分的宿舍房間都保留著多張單人床，冷氣機和床頭櫃，浴室則有電熱水器和馬桶，仍待出售。

財新網指出，根據中國全國各地公共資源交易平台訊息，2024年以來，不少地方都在推進方艙、健康驛站等隔離場所的處置工作。網友紛紛留言稱：「看到這些，作為納稅人心很痛」「這個過程財政到底投入了多少」、「納稅人的錢就這樣被生生糟蹋了」、「中國經濟變成今天這個熊樣，不是沒有原因的」、「看得出實在沒錢了..」、「怪不得現在各個地方政府嚴重缺錢，原來都花在這個上面了」。