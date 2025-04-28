中Q1工業企業利潤黑翻紅 關稅影響恐4月顯現

首季中國工業企業利潤年增0.8%，扭轉自去年第3季以來持續下降態勢。（新華社）

中國國家統計局最新數據顯示，今年第1季全國規模以上工業企業利潤總額1兆5093億元（人民幣，下同，約2084億美元），由去年全年下降3.3%轉為年增0.8%，並扭轉自去年第3季以來企業累計利潤持續下降的態勢。

中國銀河證券分析指出，企業營收的提升和利潤率改善是工業企業利潤由降轉增的主要原因，「搶出口」和「搶兩新」帶動內外需雙雙擴張。然而，4月開始對等關稅 對出口的影響或開始顯現。

3月規模以上工業企業利潤由1-2月下降0.3%轉為增長2.6%，企業當月利潤有較明顯改善。

工業企業營收增長持續加快。隨著工業生產增長加快，帶動工業企業營收繼續改善。第1季規模以上工業企業實現營業收入32.14兆元，年增3.4%，增速較1-2月加快0.6個百分點。工業企業營收累計增速自去年12月以來持續加快，為企業獲利恢復成長創造有利條件。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧指出，第1季在41個工業大類行業中，有近六成行業利潤實現增長，有24個行業利潤增速較今年前二月加快或降幅收窄、由降轉增，其中製造業改善明顯，第1季利潤增長7.6%，加快2.8個百分點。

于衛寧表示，「兩新」政策（大規模設備更新、消費品以舊換新）效果繼續顯現。第1季專用設備、通用設備行業利潤分別增長14.2%、9.5%；可穿戴智慧設備製造、電動機車製造等行業利潤分別增長78.8%、65.8%，皆高於全部工業企業平均增速。

中國銀河證券指出，從量、價、利潤率三要素模型來看，貢獻最多的還是量，工業增加值1-3月實現年增6.5%的強勁增長，單月上漲7.7%，3月內外需搶出口和搶兩新讓企業生產和銷售同時得到提振，因此1-3月營收年增率上升至3.4%。

展望未來，中國銀河證券表示，首季工業企業利潤全面回升取得良好成績，強有力的政策效果為全年經濟打下基礎。不過首季亮眼的利潤背後仍蘊含對經濟的擔憂，其一是3月資料凸顯「搶出口」和「搶兩新」帶動內外需的擴張，但4月開始對等關稅對出口的影響或開始顯現。

其二是價格仍保持低位，改善的信號暫不明顯。其三是企業回款周期還在延長，應收帳款平均回收期的進一步上行對供應鏈 整條付款路徑都產生影響，甚至影響居民收入和消費支出。

分析指出，4月中共中央政治局會議在兩新政策擴圍給出一定增量預期，同時也指出「加快推動內外貿一體化」，並在就業領域重點照顧受關稅影響的企業，讓外向型企業可以透過轉內銷的方式獲得政策支援。未來需要關注4月出口的影響及政策的力度。