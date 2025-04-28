曾接待柴契爾、老布希 北京「珍珠女王」白如芳55歲逝

「珍珠女王」白如芳病逝，享年55歲。（取材自北京東城微信公眾號）

有「珍珠女王」之稱的知名珍珠藝術設計師、北京紅橋商場芳華珠寶品牌創始人白如芳近日因病逝世，享年55歲。白如芳生前曾接待100多位外國國家元首、政府首腦及夫人，英國前首相柴契爾夫人、美國前總統老布希夫婦等都曾是她的座上賓，贏得了民間「珍珠外交官」的別稱。

澎湃新聞報導，白如芳17歲進京經商，一開始在天壇公園牆邊擺攤，專門售賣從老家溫嶺批發來的珍珠，累積了一批忠實顧客，一些外國批發商甚至一口氣買走幾千、上萬條珍珠項鍊。

1995年，紅橋市場新大樓正式建成開業，馬路攤販退路進樓，白如芳結束了擺攤生涯，在外國人口中的「珍珠市場」內擁有了真正屬於自己的攤位。

1995年柴契爾夫人訪華，在使館的安排下，她預留了一小時用來逛聞名海外的「珍珠市場」，這也成為白如芳一炮而紅的契機。當時20幾歲的白如芳毫不怯場，向柴契爾夫人介紹商品，更在10分鐘內製作出一款訂製版項鍊，獲得青睞。

後來，柴契爾夫人再次赴北京訪問，更特意預留出午飯時間，點名請白如芳帶著珍珠項鍊上門挑選。「鐵娘子」和「白娘子」因珍珠結緣，一時間傳為佳話。 「珍珠女王」白如芳生前曾接待100多位外國國家元首、政府首腦及夫人。（取材自北京東城微信公眾號）

幾十年來，白如芳先後接待了包括英國前首相布萊爾的夫人、影星尼可拉斯·凱吉、奧運冠軍菲爾普斯等超過200位國際政要和名人，芬蘭前總統塔里婭·哈洛寧更成為她的好友。2017年5月，時任國際貨幣基金組織總裁拉加德來華，在白如芳的店內學會了「微信支付」；2022年冬奧會期間，她又將珍珠店開進了北京雁棲湖國際會展中心，接待了盧森堡大公、泰國公主、新加坡總統等多位元首和貴賓，堪稱「珍珠外交官」。