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五一出遊潮提前 全杭州娃兒塞爆車站 中國這三處旅遊最熱門

中國新聞組／北京27日電
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五一出遊潮提前引爆，杭州火車站擠滿人潮。 （取材自潮新聞）
五一出遊潮提前引爆，杭州火車站擠滿人潮。 （取材自潮新聞）

今年五一假期還沒到，中國國內交通運輸及旅遊就已湧現人潮。近一周，國內機票搜索熱度飆升80%，截至4月24日，五一假期國內航線機票預訂量超542萬張，比2024年同期增長約31%。浙江杭州等城市，中小學生已開啟了春假，車站和機場已可見大批爸媽帶娃的提前出遊潮。五一假期期間國外遊客也出現井噴，入境遊訂單量同比增長173％，以韓日星遊客數多。

五一假期出遊的歡樂氣氣，在昨天的杭州感受特別深刻。據潮新聞報導，杭州中小學生今年春假今天開啟，春假加上勞動節放假調休，最多可連休9天，昨天已有一部分中小學生因運動會、學農實踐等安排結束提前開啟了春假。不少中小學生一下課，就跟著爸媽衝向了機場、火車站，提前展開了五一假期。

家長張女士昨帶著讀幼兒園的女兒踏上了去河南商丘的高鐵，「幼兒園沒有春假，我給女兒請假了，一起回老家商丘」，張女士說，昨晨7點多到杭州西站，就發現有不少帶娃出行的二胎家庭，都是大寶小學放了春假，爸媽就幫在幼兒園的小寶也請了假，一起錯峰出遊。昨下午兩點不到，昊媽已經帶著娃自駕抵達湖州菱湖，她表示，因為錯峰，高速一路通暢，非常絲滑。

不少家長趁孩子放春假，提前帶全家出遊。（取材自潮新聞）
不少家長趁孩子放春假，提前帶全家出遊。（取材自潮新聞）

另據新華網，今年五一假期從5月1日到5月5日共計5天，交通運輸部公路局副局長陶漢祥表示，預計今年五一假期全國路網運行將呈現以下特徵：一是高速公路車流量持續增長，預計全國高速公路日均流量約為6200萬輛，首日峰值約平日流量的2.1倍。二是小客車自駕出行火熱。三是高速公路潮汐車流特點突出。

據鐵路12306科創中心相關負責人說，目前五一車票預售熱門出發及到達城市主要有北京、上海、廣州等地。國內航線機票預訂量同比增長超過三成，航旅縱橫大數據顯示，截至4月24日，五一假期國內航線機票預訂量超542萬張，比2024年同期增長約31%。北京、上海、廣州等熱門城市依舊是最集中的出發地和目的地，西南及西北方向的旅遊航線預訂增幅最為顯著。

據快科技報導，五一長假除國內遊火爆，跨境遊也將出現井噴，尤其是在購物離境退稅「即買即退」等舉措的助推下，大量國外遊客即將湧入中國。在線旅遊預訂平台數據顯示，截至目前，今年五一入境遊訂單量同比增長173％，遊客主要來自南韓、日本、新加坡等國。

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