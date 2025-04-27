我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

深圳這家超市不賣蔬果賣科技 要當科研與企業應用橋梁

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
訪客可在感應裝置上掃描卡片上的條形碼，查閱技術創新點、應用場景、技術人員信息等信息。 （央視新聞截圖）
訪客可在感應裝置上掃描卡片上的條形碼，查閱技術創新點、應用場景、技術人員信息等信息。 （央視新聞截圖）

抗真菌藥物、高效生物合成……，廣東深圳有一家超市很另類，賣的不是生鮮蔬果，而是一項項科技成果。貨架上一張張「成果卡片」，涵蓋人工智能、生物醫藥等7大類科技成果，只要掃碼就能「選購」。試營運第一周，簽約金額就達580萬元（人民幣，約80萬美元），成功扮演科技研發與企業應用的橋樑。

綜合央視、大公報報導，這家「科技成果超市」是由中國科學院深圳先進技術研究院（下稱「深圳先進院」）開設，醫學設備與科學儀器、生命健康與合成生物、先進電子與能源材料、人工智能與機器人等多個創新領域的研發成果，化身成各種多巴胺色系的「成果卡片」。每張卡片的正面都印有條形碼，只要在感應裝置上掃碼，現場的交互大屏幕上就會立刻顯示相關科學發現、已轉化和待轉化技術成果的技術創新點、應用場景、產業合作、項目團隊聯繫方式等訊息。消費者「採購」後，可將卡片帶回家，卡片背面的二維碼方便隨時查詢相關成果信息。

深圳先進院院企合作與創新發展處處長畢亞雷表示，研究院科研成果數量龐大，企業無從下手，且科研成果多為原始創新，與企業需求銜接不直接，雙方交流困難，但成果超市的出現打破了這種困境，讓企業能輕鬆瀏覽選擇所需的科研成果，「成果超市像一座橋樑，將科研成果與企業需求緊密相連，是科技創新引領產業創新的加速器。」

據了解，成果超市試營運首周就繳出簽約金額達580萬元的好成績，未來將持續著力打通科技制高點到成果轉化融合點的「兩點一線」路徑，構建創新鏈、產業鏈、資金鏈和人才鏈相融會的全鏈條貫通，打通從面向產業先期布局的基礎研發「最初一公里」到科技成果轉化應用的「最後一公里」，助力區域經濟高質量發展，推動產業結構升級，釋放新質生產力的最大動能。

「成果超市」可方便企業迅速了解相關科研成果和團隊信息，真正實現政產學研用「五鏈」...
「成果超市」可方便企業迅速了解相關科研成果和團隊信息，真正實現政產學研用「五鏈」協同。圖為「成果超市」內陳列的各種「成果卡片」。（央視新聞截圖）

人工智能

上一則

解放軍儀仗隊現身胡志明 越南妹飆中文：老公好帥

下一則

造價14億「海上巨無霸」火了 網：中國船舶太牛

延伸閱讀

洛僑台灣菁英職涯博覽會 聚焦AI大有可為

洛僑台灣菁英職涯博覽會 聚焦AI大有可為
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
CNN：中國悄悄對部份美製半導體撤銷125%報復性關稅

CNN：中國悄悄對部份美製半導體撤銷125%報復性關稅
刺死深圳日本人學校男童兇手「已被處決」動機仍成謎

刺死深圳日本人學校男童兇手「已被處決」動機仍成謎

熱門新聞

前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
柬埔寨王室成員珍娜公主。(取材自微博@NorodomJenna諾羅敦珍娜)

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

2025-04-19 02:29
一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

2025-04-21 02:30
想「繞過」美國高額關稅，有中國廠家出招，用TikTok「直銷」。（TikTok視頻截圖）

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

2025-04-19 21:30
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌