深圳這家超市不賣蔬果賣科技 要當科研與企業應用橋梁

訪客可在感應裝置上掃描卡片上的條形碼，查閱技術創新點、應用場景、技術人員信息等信息。 （央視新聞截圖）

抗真菌藥物、高效生物合成……，廣東深圳有一家超市很另類，賣的不是生鮮蔬果，而是一項項科技成果。貨架上一張張「成果卡片」，涵蓋人工智能 、生物醫藥等7大類科技成果，只要掃碼就能「選購」。試營運第一周，簽約金額就達580萬元（人民幣，約80萬美元），成功扮演科技研發與企業應用的橋樑。

綜合央視、大公報報導，這家「科技成果超市」是由中國科學院深圳先進技術研究院（下稱「深圳先進院」）開設，醫學設備與科學儀器、生命健康與合成生物、先進電子與能源材料、人工智能與機器人等多個創新領域的研發成果，化身成各種多巴胺色系的「成果卡片」。每張卡片的正面都印有條形碼，只要在感應裝置上掃碼，現場的交互大屏幕上就會立刻顯示相關科學發現、已轉化和待轉化技術成果的技術創新點、應用場景、產業合作、項目團隊聯繫方式等訊息。消費者「採購」後，可將卡片帶回家，卡片背面的二維碼方便隨時查詢相關成果信息。

深圳先進院院企合作與創新發展處處長畢亞雷表示，研究院科研成果數量龐大，企業無從下手，且科研成果多為原始創新，與企業需求銜接不直接，雙方交流困難，但成果超市的出現打破了這種困境，讓企業能輕鬆瀏覽選擇所需的科研成果，「成果超市像一座橋樑，將科研成果與企業需求緊密相連，是科技創新引領產業創新的加速器。」