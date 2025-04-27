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中國多地發錢獎勵結婚 廣州這村初婚最高可領4萬

中國新聞組／北京27日電
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為減緩人口下滑，中國近年來大力提倡適齡婚育，多地祭出補貼獎勵措施，還有地方直接發錢，廣州市白雲區龍歸南嶺村今年提出試行方案，初婚者最高可申領4萬元（人民幣，下同，約5490美元）獎金。

據中央社引述財聯社等媒體報導，中國婚育獎勵政策早已在廣州、浙江等多地展開，其中南嶺村今年1月起正式施行「初婚獎勵實施方案（試行）」，最高可申領4萬元；4月下旬再增加「生育補助方案」，符合條件的家庭若完成「結婚+生育」，累計最高能領取10萬元的豐厚獎勵。

與此同時，浙江省也正積極完善生育支持政策體系。當地政府3月公布「關於完善生育支持政策體系的若干措施的通知」，鼓勵具備條件的地區為符合要求的結婚登記對象發放結婚紅包、消費券等福利。

報導表示，實際上浙江不少地區此前就已推出結婚獎勵政策，其中紹興市上虞區於2023年4月推出13條優化生育措施，包括為每對在當地登記結婚的夫婦提供價值1000元的禮包；同年8月，衢州市常山縣宣布，對於在當地初次登記結婚且女方年齡在25歲及以下（至少一方為常山戶籍）的夫婦，發給1000元的獎勵。

山西呂梁市也自今年1月1日起針對初次登記結婚且女方年齡在35歲及以下的夫婦發放1500元的獎勵金。

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