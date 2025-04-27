造價14億「海上巨無霸」火了 網：中國船舶太牛

造價14億元的中國國產大型集裝箱船在網路引發熱議，網友驚嘆「太牛了」。（取材自封面新聞）

近日，一則展示國產大型集裝箱船的短視頻引發網路熱議。畫面中，造價14億元（人民幣，約1.9億美元）的「海上巨無霸」巍然矗立，無比震撼。網友紛紛留言「國之重器」、「中國船舶太牛了」相關話題迅速登上熱榜。

封面新聞報導，拍攝這條視頻的博主名叫張朝偉，來自安徽，人稱「造船哥」，從事此行業已經有19年。目前就職於某外企船舶公司，主要負責船舶質量檢測工作。因與造船企業保持長期合作，他常有機會進入車間拍攝船舶建造過程。「造船哥」透露，該船採用LNG雙燃料動力等前沿技術。這些「中國智造」的巨輪客戶大部分來自歐美國家，彰顯了中國高端裝備製造的強勁實力。

今年4月18日，張朝偉在社交平台發布題為「價格1400000000.00中國製造」的短視頻。畫面中，工作人員站在船艏的渺小身影與全長366米、型寬51米的巨輪形成強烈視覺對比，配合解說詞「採用LNG雙燃料動力系統，環保節能，可裝載16000個標準集裝箱」，直觀展現了這艘巨輪的龐大體量與先進性能。視頻發布後迅速衝上熱搜，單日閱讀量突破千萬。

「該集裝箱船由江蘇某造船公司承建，歷時一年多的建造工程已進入收尾階段，預計四個月後完成航行試驗即可交付義大利船東。」張朝偉透露，此次視頻傳播效果遠超預期，主要得益於拍攝手法的創新：「突破常規橫屏模式，採用豎構圖結合人物與船舶的尺度對比，大幅強化了視覺衝擊力。」

張朝偉說，這艘引發全民關注的巨輪並非我國造船業的規模之最。作為全球造船強國，中國此前已成功交付多艘同級別超大型集裝箱船，持續彰顯著「中國智造」的硬核實力。

隨著短視頻火遍全網，視頻發布者「造船哥」張朝偉也迅速走入公眾視野。作為一名造船一線工作人員，張朝偉表示，他親眼見證了中國船舶工業從「追趕者」到「領跑者」的巨大變化。他對行業變化的感受尤為深刻，他說道：「當前中國船舶製造業人才儲備充足，隊伍日趨年輕化。」他舉例稱，中國第一艘國產航母的設計師就有一位是80後，顯示出這一代青年人才的活力與創新能力。「十幾年前，船廠裡的技術人員以中老年為主，而現在愈來愈多年輕人加入，給行業注入了新鮮血液。」

對於網友在評論中提到的「海上移動的城市」，在中國也已變為現實。「比如去年，首艘國產大型郵輪 『愛達·魔都』號完成了首航，這就是中國建造的一艘超大型豪華郵輪，集購物、娛樂、休閒等多種功能於一體，基本可以滿足旅客在海上所有生活需求。」張朝偉表示，這樣的成果不僅體現了中國造船能力的飛躍，也展示出中國製造業在高端裝備製造領域的全面升級。