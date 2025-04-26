我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藍白426集會開場 近萬座椅已滿 民眾頭綁「我是台灣人我反綠」

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

「亞洲飛人」蘇炳添任暨大體育院長 網：全紅嬋要叫蘇院長

中國新聞組／綜合報導
8月26日，雅加達亞運會田徑男子100米決賽舉行，中國名將蘇炳添以9秒92的新亞運會紀錄奪冠。(中新社)
8月26日，雅加達亞運會田徑男子100米決賽舉行，中國名將蘇炳添以9秒92的新亞運會紀錄奪冠。(中新社)

日前暨南大學任命「亞洲飛人」、中國田徑運動員蘇炳添為體育學院院長，引起網友熱議。蘇炳添在體育的賽道上，一直堅持「兩手抓」，既拚運動實力，也做學術研究，在2017年取得暨大經濟學院國際經濟與貿易碩士研究生學位，2018年4月被聘任為暨大體育學院副教授，隨後受聘為教授，而在今年4月也正式成為體育學院院長，有網友興奮表示，「全紅嬋在暨大遇到蘇炳添要喊院長了。」

據直播吧、香港01報導，今年36歲的蘇炳添盡管擔任教職，依然在堅持比賽。在2021年東京奧運會上，他在男子100米半決賽中跑出9秒83的成績，以小組第一名晉級決賽，刷新了亞洲紀錄。更是在2月18日舉辦的2025年全國室內田徑大獎賽（第3站）中，作為年齡最大的參賽選手，他以6秒65的成績斬獲男子60米決賽冠軍，目前也仍是室內男子60米全國紀錄的保持者。

賽後他發文表示，「接下來會繼續努力恢復好身體機能，爭取在家鄉的粵港澳全運會站好最後一班崗。」

長久以來，蘇炳添並沒有退出競技賽場，反而兼顧教學與訓練，在學術上也同樣衝在前面。2019年，他在「體育科學」2019年第2期發布了論文「新時代中國男子100m短跑：回顧與展望」一文，作為第一作者自我揭秘，透露了自己如何成為「亞洲飛人」的秘笈。

2021年12月27日，蘇炳添也為「速度研究與訓練中心」揭牌。該中心由暨大與廣東省體育局、中國田徑協會三方共建，打造產學研一體化、多學科交叉的運動訓練與科技創新研究平台，用科研賦能短跑。

網友在得知蘇炳添要當院長後，因著暨南大學於2月24日公布2025年優秀運動員保送擬錄取名單，當中包括跳水奧運冠軍全紅嬋，網民因此興奮留言，「全紅嬋在暨大遇到蘇炳添要喊院長了。」

廣東肇慶舉行的2025年全國田徑大獎賽（第1站）男子4x100米接力決賽中，由蘇...
廣東肇慶舉行的2025年全國田徑大獎賽（第1站）男子4x100米接力決賽中，由蘇炳添(圖)、劉洪熙、丘智賢、嚴海濱組成的廣東隊以39秒25的成績奪得冠軍。(新華社)
蘇炳添。（新華社）
蘇炳添。（新華社）
蘇炳添。(新華社)
蘇炳添。(新華社)

全紅嬋 東京奧運 香港

上一則

搶健身器材 江西大學生控外籍生圍毆 校方疑刪文引眾怒

下一則

山寨小米馬桶爆賣1.3億人民幣 小米怒告 法院判賠3000萬

延伸閱讀

劉國梁辭去中國乒協主席 王勵勤當選新任主席

劉國梁辭去中國乒協主席 王勵勤當選新任主席
占地126英畝 河濱打造運動生活社區 瞄準2028洛杉磯奧運

占地126英畝 河濱打造運動生活社區 瞄準2028洛杉磯奧運
邁入第35年 海華玉山友誼盃壘球賽開打

邁入第35年 海華玉山友誼盃壘球賽開打
台中學體育老師約女學生「床上運動」噁問：我好吃嗎？

台中學體育老師約女學生「床上運動」噁問：我好吃嗎？

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
柬埔寨王室成員珍娜公主。(取材自微博@NorodomJenna諾羅敦珍娜)

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

2025-04-19 02:29
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55
一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

2025-04-21 02:30
想「繞過」美國高額關稅，有中國廠家出招，用TikTok「直銷」。（TikTok視頻截圖）

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

2025-04-19 21:30

超人氣

更多 >
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件
聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點