「亞洲飛人」蘇炳添任暨大體育院長 網：全紅嬋要叫蘇院長

8月26日，雅加達亞運會田徑男子100米決賽舉行，中國名將蘇炳添以9秒92的新亞運會紀錄奪冠。(中新社)

日前暨南大學任命「亞洲飛人」、中國田徑運動員蘇炳添為體育學院院長，引起網友熱議。蘇炳添在體育的賽道上，一直堅持「兩手抓」，既拚運動實力，也做學術研究，在2017年取得暨大經濟學院國際經濟與貿易碩士研究生學位，2018年4月被聘任為暨大體育學院副教授，隨後受聘為教授，而在今年4月也正式成為體育學院院長，有網友興奮表示，「全紅嬋 在暨大遇到蘇炳添要喊院長了。」

據直播吧、香港 01報導，今年36歲的蘇炳添盡管擔任教職，依然在堅持比賽。在2021年東京奧運 會上，他在男子100米半決賽中跑出9秒83的成績，以小組第一名晉級決賽，刷新了亞洲紀錄。更是在2月18日舉辦的2025年全國室內田徑大獎賽（第3站）中，作為年齡最大的參賽選手，他以6秒65的成績斬獲男子60米決賽冠軍，目前也仍是室內男子60米全國紀錄的保持者。

賽後他發文表示，「接下來會繼續努力恢復好身體機能，爭取在家鄉的粵港澳全運會站好最後一班崗。」

長久以來，蘇炳添並沒有退出競技賽場，反而兼顧教學與訓練，在學術上也同樣衝在前面。2019年，他在「體育科學」2019年第2期發布了論文「新時代中國男子100m短跑：回顧與展望」一文，作為第一作者自我揭秘，透露了自己如何成為「亞洲飛人」的秘笈。

2021年12月27日，蘇炳添也為「速度研究與訓練中心」揭牌。該中心由暨大與廣東省體育局、中國田徑協會三方共建，打造產學研一體化、多學科交叉的運動訓練與科技創新研究平台，用科研賦能短跑。