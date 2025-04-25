山東男帶車禍妻跑網約車 乘客打賞、便利貼暖心鼓勵

帶著妻子跑網約車。（取材自齊魯晚報）

「你好乘客，由於媳婦車禍原因，生活無法自理，家中無人照顧，只能隨車同行，占用一個座位…感謝大家的理解。」山東臨沂王先生日前乘坐網約車 時，遇到帶著妻子跑車的師傅，他看到，車內貼滿了五顏六色的便利貼，上面滿滿的都是乘客寫給師傅鼓勵的話語。王先生將這暖心的一幕記錄下來，發布到網上，24小時視頻的點讚便突破了20萬次。

封面新聞報導，王先生表示，當天司機遲到了幾分鐘，「本想上車跟師傅抱怨兩句，但坐到後座就看到了一張紙條，上面寫著師傅迫於無奈，只能帶著生活不能自理的愛人一起出車。車裡面的便利貼寫滿著祝福和鼓勵話語的便利貼。當時被這一幕感動到了，把抱怨都拋到了腦後。」

報導指出，從視頻中可見，乘客手寫的留言充滿正能量，其中有一張便利貼的內容最令王先生感動，上面寫著「這是最安全的車，他把他的全部都帶在身邊了。」

帶妻跑網約車的司機周德清表示，妻子2023年2月出車禍後，生活不能自理，智商也退化了，就像14歲左右的孩子；因請不起看護，所以決定帶著妻子一起開網約車，給她在車上安了個家。

據報導，談起貼在座位上給乘客的致歉信，周德清指出，剛開始跑車時，有乘客誤以為坐在副駕駛的愛人是其他乘客，向平台舉報了。後來小女兒建議貼上一張單子介紹了自身情況，再也沒有收到乘客投訴。甚至有些乘客深受感動，還會在付完車錢後打賞，「最多的一次是66.6元人民幣（約9美元）。」