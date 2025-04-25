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賣布料、銷手機 2義烏10餘歲男孩 飆英語介紹自家產品

中國新聞組／北京25日電
鍾傑銘用英語向外國人推薦布料。（視頻截圖）
鍾傑銘用英語向外國人推薦布料。（視頻截圖）

一名在浙江義烏採購布料的外商發布了一段視頻，引發眾多網友圍觀；視頻中，一名當地店鋪10餘歲的小男孩用熟練的英語介紹並推銷自家的布料產品，同時給外商提出布料的用途建議，外商由衷讚嘆男孩英語講得太好了。

綜合揚子晚報、極目新聞報導，小男孩的母親、店鋪老闆娘鍾女士表示，「兒子鍾傑銘今年11歲，上小學五年級」，並稱，「我和孩子爸爸都不懂英語，當時兒子看到老外進店後，就對我說由他來接待。」外商後來加了她的微信，這段視頻就是外商發過來的。

鍾女士還稱，這名外國客戶也讚賞兒子的英文水平，特別掏出100元（人民幣，下同，約14美元）作為獎勵；外商當時並沒有採購自家的布料，但說兒子表現優秀，下次如果有看中的，一定優先選擇她家。

鍾傑銘現在就讀義烏市群星外國語學校，據悉，鍾傑銘學習成績非常好；鍾女士則稱兒子班排前三，校排約10到20名，曾參加校內英語演講比賽，成績都不錯。

無獨有偶，義烏另名10歲男孩張茗軒，也因一段用流利英語賣出兩台手機的影片受到關注。

影片中場景發生在今年清明假期。這名來自非洲的外國客戶看中了一款某品牌新品手機，但價格要6000多元，兒子就給他介紹了另一款手機新品價只要800元，二手機價格是700元（約96美元）。外國客人想買兩台，問了第二台能不能便宜一點。兒子問丈夫後給了600元（約82美元）的價格。最後這名外國客人買了兩台手機，支付了1400元現金（約192美元）。

張茗軒母親梁女士稱，夫妻英語口語都不太好，平常碰到外國客人也基本上沒有成功賣出過手機，但兒子成功了。幾年前，她覺得讓孩子從小鍛鍊英語口語很重要，便給他購買了線上課程。兒子上三年級時，學校也開設了英語課，她也還是堅持要他上視訊課鍛鍊口語。

張茗軒用英語賣手機給外國客人。（視頻截圖）
張茗軒用英語賣手機給外國客人。（視頻截圖）

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