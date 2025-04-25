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董明珠又失言 暗諷小米汽車燒死人 被反諷坐井觀天

中國新聞組／北京25日電
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小米王化曬一張西班牙巴塞隆納米拉之家圖片，疑暗諷董明珠坐井觀天。（取材自微博）
小米王化曬一張西班牙巴塞隆納米拉之家圖片，疑暗諷董明珠坐井觀天。（取材自微博）

格力董事長董明珠近日惹出失言風波，先拋出格力不用海歸有間諜引起軒然大波後，還公然吐槽友商。

快科技報導，董明珠22日在格力電器臨時股東大會上提及電動汽車安全問題，稱「小米汽車燒死人你們看到了吧？但格力在北京大1路跑了十幾年，從沒有火災事故。這就是實力，這就是技術」。

董明珠公開表示，「通過這幾年實踐證明，格力鈦技術路徑選對了，格力鈦的新能源車從沒有發生火災事故。現在格力對產品的認知，第一要素就是安全，安全問題沒有解決，就不應該做這個產品。」並指今年格力鈦在管理、技術創新、銷售體系上大刀闊斧地開展工作。

上述發言引起網友砲轟，有不少人甚至替董明珠找到格力電車起火事故的證據：2023年1月30日，三亞機場附近停放的多輛格力鈦新能源客車發生火災，67輛車被燒毀。這次事故原因最終歸咎於外部火源引燃。

另外，2017年10月，北京公交1路新增10輛純電動GTQ6186BEVBT3型公交車，由珠海銀隆新能源（註：已被格力收購）製造。

新黃河報導，小米集團公關部總經理王化23日在微博發文：「水漲船高時借勢登天，潮退舟沉日刻舟求劍！」此番言論一出，有網友將其視為對格力董明珠近期發言的回擊，並喊話王化：「能不能硬一點啊。你能不能硬一點啊。」

對此，王化回覆表示，「可能你我理解的硬有區別，要我破口大罵，既不符合我的教育背景，也不符合我的企業價值觀。」並稱，「敬老愛幼是中華民族的傳統美德。」

24日早上7時6分，王化在微博發布一張西班牙巴塞羅那米拉之家圖片，但拍攝角度頗有幾分「坐井觀天」的感覺；被網友認為是再度暗諷董明珠此前內涵小米的發言。

資深媒體人胡錫進表示，董明珠 「海歸派裡有間諜，我不知道誰是誰不是」言論，我認為明顯越線了。我認為董明珠女士應當作出道歉。認為董明珠女士宣揚格力「絕不用海歸派」，只用國內高校畢業生，這是身分歧視，也有違勞動法第三條「勞動者享有平等就業和選擇職業的權利」。

董明珠內涵小米的言論又被部分網民指失言。（取材自快科技）
董明珠內涵小米的言論又被部分網民指失言。（取材自快科技）

小米 間諜 微博

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