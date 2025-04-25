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小紅書將取消員工競業 不再大小周 五一假期後執行

中國新聞組／北京25日電
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中國社交媒體應用小紅書。 (香港中通社)
中國社交媒體應用小紅書。 (香港中通社)

小紅書將取消大小周」24日沖上微博熱搜。小紅書24日發布全員信稱，公司基於信任設計機制，致力於建立與員工的長期關係，宣布將從5月1日起，不新增現金或期權競業，原有的現金和期權競業全部釋放。另外，還取消隔周周六的工作安排，即業界俗稱的「大小周」。

21世紀經濟報導消息，小紅書是互聯網公司中最明確提出取消競業的公司。全員信稱：「我們希望點亮一盞小燈，向環境發出不一樣的信號—不再通過競業限制個體流動，僅要求同學履行信息保密和不招攬義務，與大家建立更長期的關係。」

同時，小紅書宣布，員工持有的期權，在離職時除了選擇保留，也可以選擇以離職時的回購價由公司回購。

另外，小紅書還宣布取消隔周周六的工作安排，即業界俗稱的「大小周」。

所謂「大小周」，是指一周工作六天，隔一周工作五天，平均每個月要多工作兩天。不過據了解，採用「大小周」工作制的公司，通常是按照法律規定，對增加的兩個工作日給予雙倍工資。

此前，包括字節跳動在內的許多互聯網公司都採用「大小周」工作制，但目前均已相繼取消。

經濟參考網報導，資料顯示，小紅書由毛文超和瞿芳於2013年在上海創立。小紅書用戶可以通過短視頻、圖文等形式記錄生活點滴，分享生活方式，並基於興趣形成互動。截至2019年10月，小紅書月活躍用戶數已經過億，其中70%用戶是90後，並持續快速增長。

小紅書 微博

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