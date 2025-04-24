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世界第一長洞 廣西鐘乳石禁入區被刻「到此遊」志工心痛

中國新聞組／綜合報導
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鐘乳石被人刻上「到此一遊」。(取材自上游新聞／受訪者供圖)
鐘乳石被人刻上「到此一遊」。(取材自上游新聞／受訪者供圖)

廣西河池市鳳山地質公園的鐘乳石洞遠近馳名，不僅曾登上「中國國家地理」的封面，公園內的江洲地下長廊，更是被譽為「世界第一長洞」。 然而，近日一名網友發文稱，地下長廊的鐘乳石被人清晰地刻上了「某某某到此一遊」等字樣，引發討論。園區也表示正在商討後續處理中。

據上游新聞報導，一名網友於4月19日和近百名志工一起深入地下長廊，參與官方組織的清理積存垃圾的志工活動。網友敘述在撿垃圾的過程中，意外發現鐘乳石柱上刻著『XXX到此一遊』和兩個名字。發文網友憤慨地表示：「萬年溶洞，百年才能長1公分的鐘乳石，看到被刻字的一瞬間，我的心痛無法形容。」

該公園曾於去年上榜「中國國家地理」封面。(取材自上游新聞／受訪者供圖)
該公園曾於去年上榜「中國國家地理」封面。(取材自上游新聞／受訪者供圖)

根據拍攝現場的圖片顯示，兩處刻字的印記清晰，其中一處還標註「3.30」，疑似是紀錄刻字時間。而同行的志願者中則是有人說，這件事在月初時就有當地人曝光了。

發文網友強調，她發布這篇貼文的初衷是為了呼籲大家愛護洞穴，保護自然生態環境。因為除了鐘乳石被刻字，她還在現場還看到其他未經進洞許可的探洞團隊，使用手電筒照射洞穴並探索。

鳳山地質公園管委會工作人員在4月23日做出回應，表示現場已被查實確實有相關情況，而且被刻字區域屬於遊客禁入區； 「申請進入的探洞團隊都一概拒絕，我們從未同意對方進入。但江洲地下長廊旱洞長度達53公里，對方偷偷進去我們很難知情。」園方正在商討後續的處理方案中。

江洲地下長廊洞穴。（取材自河池融媒體）
江洲地下長廊洞穴。（取材自河池融媒體）

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