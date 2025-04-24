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四川中江掛麵村 百項非遺大集合 遊客讚「不虛此行」

中國新聞組／北京24日電
外國遊客現場感受中江手工掛麵魅力。（本報德陽傳真）
外國遊客現場感受中江手工掛麵魅力。（本報德陽傳真）

近日，在四川省德陽市中江縣掛麵村非遺音樂大集的非遺面藝街，中江手工掛麵正與義大利麵展開一場東西方製麵技藝的友好切磋。「不可思議！」當麵細如絲、直豎中空的中江手工掛麵呈現在大家眼前，人群中發出陣陣驚嘆聲。

當天，中江掛麵村非遺音樂大集盛大開幕，以非遺音樂為主軸，匯聚了中國百餘項代表性非遺，打造「好看、好聽、好吃、好玩、好用」的多維非遺體驗場景，展現非遺傳承與文旅融合的全新面貌。

「今天來到中江掛麵村，現場感受了中江手工掛麵的魅力，很開心。」來自加拿大的遊客Joe激動地說，將多拍照片、多買特產帶回去給家人朋友分享。

本次活動藉中江掛麵村獨特的建築格局，設計「掛麵村非遺煥新路線」，並將「非遺華彩大戲台」、「非遺面藝街」、「非遺美食街」、「非遺集萃街」、「中江非遺街」、「非遺手工坊」六大場景巧妙串聯起來，連續三天舉辦從日出到夜幕12小時不間斷的文化市集。「非遺華彩大戲台」與五個「非遺星輝小舞台」，在活動期間的主要時段分別舉辦非遺歌舞、戲劇、雜技、魔術等多樣化文藝演出。

在非遺集萃街，非遺代表性傳承人個個拿出「看家本領」，現場製作手工藝品，吸引市民遊客駐足觀看、購買。「這個活動好！讓更多人了解和喜歡我們的非遺。」天津趙大肚子燒麥製作技藝代表性傳承人趙國權說。而遊客陳莉則讚嘆「不虛此行」，不僅品嘗了非遺美食、體驗了非遺技藝，還觀看非遺表演，一次出行包含多個地域的非遺體驗。

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