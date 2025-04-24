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TikTok湧短視頻引導…美App Store購物榜 阿里躍居第1

中國新聞組／北京24日電
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關稅難民潮」不斷湧向中國跨境電商平台。據中媒報導，最新數據顯示，阿里國際站快速躍升至美國App Store購物榜第一，並在全球120多國App下載榜中位居前十。「從定製產品到出口機械設備，中國製造仍然極具性價比。」多位在美國拓展業務的中國外貿商家表示，「美國仍然離不開中國工廠」。

綜合新浪科技、澎湃新聞、21世紀經濟報導、中國經營報消息，最新數據顯示，阿里國際站快速躍升至美國App Store購物榜第一，並在全球120多國App下載榜中位居前十。

「一方面，我國的供應鏈能力不斷提升，『中國製造』在供應鏈方面的優勢不斷凸顯。另一方面，我們的電商能力也處於世界領先水平。」敦煌網集團聯席CEO李純表示，中國電商平台出海有很大的增長空間。

除關稅因素，社交媒體的推波助瀾也是中國電商平台爆火的關鍵。TikTok上湧現大量由中國工廠發布的短視頻，展示其極低的價格成本，並引導他們前往敦煌網、阿里國際站等平台直接購買「源頭好貨」。

香港文匯報報導，在阿里國際站上做定製陽光房出口生意的杭州老闆熊偉平表示，近期就接待了一位來自佛州的美國個人客戶，該客戶諮詢是否能夠以「一套起訂」的方式進行採購。此類來自美國個人客戶的訂單數量正呈現出不斷增長的趨勢。

山東銳圖激光科技有限公司總經理馬同偉表示，美國濫施關稅對中國定製類商品出口的影響相對有限，原因在於海外客戶難以找到合適的替代品。此外，中國產品還提供更優質的用戶體驗和售後服務。

不過馬同偉也坦言，其在美國的部分業務還是因不可避免地受到關稅的影響而暫停，很多同行業的外貿企業也面臨這樣的情況，但不管是國內的外貿企業還是美國市場的客戶，都還在觀望。

關稅 電商 App

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