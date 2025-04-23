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好拚命…「花式被踢」走紅 重慶村幹部蔣婷婷成功帶貨農產

中國新聞組／綜合報導
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被踢得「鼻青臉腫」的蔣婷婷。（視頻截圖）
被踢得「鼻青臉腫」的蔣婷婷。（視頻截圖）

為了宣傳當地農產品，各地方幹部各出奇招，重慶市綦江區三角鎮中壩村就有一名村幹部以各種花式「被踢」短視頻暴火，不但贏得廣大網友讚許，更成功為村民賣出超過70萬元（人民幣，約9.6萬美元）的農產品。

封面新聞報導，今年36歲的蔣婷婷回鄉4年多，已經為中壩村拍攝幾百條短視頻。這些視頻以經典「被踢」轉場開頭，身著黑色正裝的蔣婷婷花式「跌倒」在村民家中、壩子上、山林間，手中拿著大米、乾豇豆等農產品宣傳，這樣接地氣的宣傳在網路上暴火，網友評論「就憑你這幾個摔跤也要給你點讚」、「最有誠意、最拚命的村幹部」，還紛紛喊話「多拍」，詢問如何購買農產品。

為了回應網友呼聲，蔣婷婷的「被踢」進化成「被牛撞飛」、「被馬踢飛」，跌倒、摔倒的場景也在田間地頭不斷切換，唯一不變的是「被踢」後為村上的農產品進行宣傳。

蔣婷婷表示，自己在回村前是一名教培行業的老師，回到中壩村成為村綜合服務專幹後，除日常村務，她還要和同伴一起在社交帳號上做好中壩村的宣傳；「一開始是很抗拒拍攝的，因為我是社恐」，但在團隊成員的鼓勵下，她不斷突破自我，成了廣受網友讚許的敢於「豁出去」的村幹部。

僅在抖音平台上，這些搞笑視頻的點讚量都破萬，最高點讚量達到15.7萬。線上宣傳4年多時間，蔣婷婷已參與拍攝了幾百條短視頻，為村民賣出超過70萬元的農產品。

暴火的短視頻為中壩村帶來直接的經濟收益，在網友的關注下，視頻中出現的農產品、家禽等掛上帳號的售賣櫥窗，僅3天時間就賣出了近萬元。

「看到有了經濟效益特別開心，這給了我們很大的鼓勵，我們也更堅定用短視頻宣傳中壩村、宣傳農產品的想法。」對於接下來的工作計畫，蔣婷婷說，團隊正在籌備直播帶貨，要把中壩村的好貨賣到全國各地，甚至國際。

蔣婷婷檢驗村民自家做的乾豇豆品質。(取材自封面新聞)
蔣婷婷檢驗村民自家做的乾豇豆品質。(取材自封面新聞)
拍攝視頻中的蔣婷婷。(取材自封面新聞)
拍攝視頻中的蔣婷婷。(取材自封面新聞)

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