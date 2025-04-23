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男寵還是名相？洛陽白馬寺爭議古墓 官方認證埋骨狄仁傑

記者陳宥菘／綜合報導
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河南洛陽白馬寺有一座爭議古墓，如今古墓上已由地方文物部門掛上公示牌，顯示是狄仁傑墓。(取材自大皖新聞)
河南洛陽白馬寺有一座爭議古墓，如今古墓上已由地方文物部門掛上公示牌，顯示是狄仁傑墓。(取材自大皖新聞)

河南省洛陽市的白馬寺景區內有一座古墓，該墓主人到底是狄仁傑還是武則天男寵薛懷義，一直存有爭議，如今古墓上已掛上文物公示牌，當地相關部門也做出回應，確認該墓就是狄仁傑的墓。

大皖新聞報導，近日有網友發文指出，該墓碑上寫著「大唐名相狄梁公墓」，旁邊已經掛上文物安全直接責任人公告公示牌，明確提到該文物名稱為狄仁傑墓，級別為洛陽市文物保護單位，直接責任單位為瀍河區白馬寺鎮人民政府，公告公示單位為瀍河區文旅局。

報導指出，根據公開資訊，對於狄仁傑墓的所在地有多種說法，例如洛陽白馬寺、陝西乾陵以及安徽安慶太湖等。而關於白馬寺這處墓地的主人，也是眾說紛紜，有人認為是狄仁傑，也有人認為是武則天男寵薛懷義議。

洛陽日報2012年曾刊登文章稱，史料確鑿記載薛懷義埋在白馬寺，反之，沒有任何一條史料提及狄仁傑葬在白馬寺；文章又指出，狄仁傑生前明確不信佛，還對武則天崇佛的舉動多有勸阻，沒有埋在白馬寺的道理。

文章稱，狄仁傑墓最有可能在今天河南省孟津縣的雙碑凹。也因此，這次掛牌是否等於正式確認墓的主人就是狄仁傑，引起關注。

對此，瀍河區文旅局文物部門工作人員表示，前兩年該墓經過專家確認就是狄仁傑墓，現在則是根據相關工作要求，掛上了公示牌，強調「已經確認了，如果不確認也不會掛。」

洛陽市文物局工作人員則指出，目前主流的觀點是，根據現場碑刻記載以及史料分析，白馬寺內該墓就是狄仁傑墓，至於外界有不同的觀點，他們認為也是正常的，「我們不能允許它（不同觀點）不存在，我們要允許人家自由發表自己的觀點，只要是合情合理」。

河南洛陽白馬寺有一座爭議古墓，如今古墓上已由地方文物部門掛上公示牌，顯示是狄仁傑...
河南洛陽白馬寺有一座爭議古墓，如今古墓上已由地方文物部門掛上公示牌，顯示是狄仁傑墓。(取材自大皖新聞)

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