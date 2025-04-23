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重慶經貿推介會 推動汽車、電子合作 20多國參與

中國新聞組／北京23日電
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「重慶之夜」交流活動20日晚在重慶市規畫展覽館舉行。有來自多國的200多名政黨領導人、部分駐華使節和外國在華工商界代表等欣賞無人機燈光秀。（中新社）
「重慶之夜」交流活動20日晚在重慶市規畫展覽館舉行。有來自多國的200多名政黨領導人、部分駐華使節和外國在華工商界代表等欣賞無人機燈光秀。（中新社）

重慶21日舉行一場經貿推介會，吸引柬埔寨、新加坡、津巴布韋、義大利、西班牙、巴西等20多個國家的200多名政黨負責人、研究學者、商界代表參加。其中，14個國家和地區的86家企業、機構的150餘位嘉賓在現場交流對接、項目洽談，探尋合作契機。 　

中新社報導，津巴布韋一位參會代表向重慶企業提出合作需求，「我們在住房、商業建築、軌道交通、公路等基礎設施建設方面需求極大」。重慶對外建設（集團）有限公司副總經理唐曦表示，已與對方交換了聯繫方式。他說，中外企業和政府部門在推介會上面對面交流，能直觀了解雙方訴求，他們企業已在非洲多國參與基礎設施建設，經驗豐富。

「金邊在不久前舉行了一場重慶火鍋嘉年華，成為兩地人文交流的新亮點」，柬埔寨人民黨中央外委會副主席陳金龍在會上致辭稱，中國是柬埔寨第一大貿易夥伴，重慶與柬埔寨在經貿、商業和教育等領域聯繫密切。早在2014年，重慶與金邊就已建立友好城市關係，兩地未來應在西哈努克港經濟特區、「魚米走廊」、「工業發展走廊」和國際安全倡議等方面加強合作。兩國城市也可以多締結友好城市關係，實現聯動發展。 　　

中國英國商會政府事務主席陶克瑞表示，重慶著力打造世界級的現代製造業集群體系，吸引眾多英國企業來渝發展。他注意到，重慶在先進製造業和生物製藥行業發展中蘊含著重要機遇。

在主題推介環節，重慶市商務委員會主任章勇武面向全球提出三點合作願景：重慶願與各國在汽車、電子信息等領域加強合作，通過項目投資、共建產業園區，實現資源互補與互利共贏。

重慶希望在跨境電商、綠色能源、高端製造等領域與各國加強貿易往來，推動新能源汽車、摩托車等「重慶造」產品走向世界，同時進口更多各國優質商品，持續擴大雙邊貿易規模。

重慶願為到此投資的各國企業提供全方位服務，為企業創造良好的投資環境，希望各國為重慶企業在當地開展經貿活動提供幫助。

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