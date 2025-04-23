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廣東首季GDP險被江蘇超車 「經濟第一省」恐不保

中國新聞組／北京21日電
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廣東的「全國經濟總量第一省」地位，正受到江蘇的強有力挑戰；第一財經報導，廣東、江蘇兩省統計局22日分別發布首季地區生產總值(GDP)數據，最新出爐的統計數據顯示，兩者相差436.91億元，差距進一步縮小。

據報導，根據地區生產總值統一核算結果，一季度，廣東實現地區生產總值3兆3525億5100萬元人民幣(約4582億美元)，按不變價格計算，同比增長4.1%；同期，江蘇實現地區生產總值3兆3088億6000萬元，同比增長5.9%。

2024年一季度，廣東GDP比江蘇多490.26億元，一年後江蘇「追」近了53.35億元。廣東自1989年GDP總量超越江蘇後，至今已連續36年位居全國第一。其間，兩省GDP差距最小為1989年的59.5億元，差距最大為2019年的9330.1億元。

拉動經濟增長有投資、消費、出口「三駕馬車」，從一季度數據來看，江蘇的「三駕馬車」都比廣東快。

相關專家分析，粵蘇兩省經濟發展呈現兩種不同的模式，其中廣東是「極點帶動」模式，即以廣州、深圳兩個核心極點城市加上佛山、東莞兩個GDP兆城市帶動周邊市縣發展；而江蘇是「均衡梯度」模式，13個地市之間呈現明顯的經濟總量梯次排列特徵。

統計數據顯示，一季度，廣東全省固定資產投資同比下降6.2%，分領域看，最大拖累因素為房地產開發投資下降15.2%；較為突出的亮點是工業投資中的汽車製造業投資增長41.0%，工業技改投資增長7.6%。

同期，江蘇全省固定資產投資同比增長0.4%，比廣東高6.6個百分點。雖然房地產開發投資也大降12.5%，但製造業投資增長6.1%，基礎設施投資增長8.3%，有力托住固投大盤。

拿2024年數據來看，2024年，廣東除拿下全國GDP總量第一，還有多項重要指標顯著超過江蘇。例如2024年，廣東貨物進出口總額9.11兆元，占全國比重為20.8%，總量連續39年居全國首位，是江蘇(5.62兆元)的1.62倍。

尤其值得一提的是，2024年末，廣東常住人口比上年末增加74萬人，居全國首位，在全國人口總量下降、老齡化加深的背景下，廣東的人口形勢具有明顯的比較優勢。這也意味著廣東在全國經濟大盤中的重要性。

以上對比說明，短期內廣東仍然是當之無愧的中國「經濟第一省」，不過，江蘇也有一大優勢是廣東所不具備的，那就是省內地區發展更平衡。

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