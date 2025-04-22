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京東強攻外賣市場… 20多元湘菜外賣 劉強東親送上門

中國新聞組／北京22日電
有網友收到劉強東(左)送的外賣。（取材自微博）
有網友收到劉強東(左)送的外賣。（取材自微博）

京東強攻外賣市場，連創始人劉強東都親自上門送外賣。有網友在社交平台曬出自己與劉強東的合照，配文稱「接到了東哥送的第一單外賣，榮幸啊」，引發網友熱議。有人表示，「東哥親自送外賣，沒有老闆的架子，給老闆點讚」、「看來平常我很少點外賣的也要給東哥支持一下才行」；也有人認為京東近來行銷背後有高人指點，「這波營銷組合拳打得你不得不佩服」。

綜合紅星新聞、九派新聞報導，網友陰先生21日在小紅書分享了一張劉強東親自送外送的照片。他回憶，自己點的是社區附近的一家湖南菜，「就很普通的那種，一共花了20多元(人民幣，約2.7美元)，因為我今天上午搶了一張滿15元減10元的優惠券。」

等到外賣送上家門，他開門時感覺很奇怪，因為門外站著三個人，「第一個反應沒認出來，我就抬眼看了一下，然後就感覺門外的人很像劉強東。我當時比較懵，問他您是東哥嗎？他挺親切地說是。」

陰先生相當驚訝，表示沒想到劉強東會親自送外賣，「平台上並沒有寫明配送員是劉強東」。劉強東當時透露這是他送的第一單外賣，「我問他可不可以合影，他說可以。我就拿了手機出來拍照，然後他說拿他的手機也拍兩張，臨走還說祝您用餐愉快。」

京東集團公關部門表示，劉強東送外賣是真的，感謝大家對京東外賣的關注與支持。

看到大老闆親自跑外賣，網友們認為劉強東「接地氣」、「一點架子都沒有」，稱讚他是真正的人民企業家，希望京東能打破市場壟斷，不再讓美團一家獨大。但也有人認為出來送個一單半單只是作秀，「開始學雷軍一樣做敷衍大師，到處製造新聞流量」。

當事人的外送訂單截圖。(取材自微博)
當事人的外送訂單截圖。(取材自微博)

劉強東 雷軍 小紅書

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