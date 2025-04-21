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西政校園上演單向奔赴 白鴨戀上黑天鵝一家 被啄也要跟

中國新聞組／北京21日電
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被「排擠」的小白鴨。（取材自上游新聞）
被「排擠」的小白鴨。（取材自上游新聞）

重慶西南政法大學毓秀湖畔的一場「鴨鵝情緣」引發網友關注。一隻由友校贈送的小白鴨，被放養在湖邊後，努力融入黑天鵝一家，但多次遭遇冷落，成為校園內熱門話題。

上游新聞報導，校方先前已購置六隻小鴨子作為小白鴨的陪伴，但小白鴨似乎對湖中的黑天鵝一家情有獨鍾。從學生分享的影片中可見，小白鴨總是緊跟在黑天鵝一家身後，保持一定距離。然而，每當小白鴨試圖靠近時，黑天鵝便會展翅驅趕，甚至用喙啄擊，將小白鴨扇得踉蹌後退，場面令人又心疼又忍俊不禁。

小白鴨悄悄靠近黑天鵝時，被黑天鵝曲頸如巧啄了翅羽。（取材自上游新聞）
小白鴨悄悄靠近黑天鵝時，被黑天鵝曲頸如巧啄了翅羽。（取材自上游新聞）

黑天鵝夫婦在孵化出幼鵝後，對外來的小白鴨更顯排斥。但盡管屢屢受挫，小白鴨依然執著尾隨，形成一場「單向奔赴」。校園中「小白鴨單戀黑天鵝」的劇情，在社群平台上被學生持續記錄與轉發，引來眾多網友圍觀討論。

對此，該校黨委學生工作部心理教育科科長謝明星撰文分析，小白鴨一定程度上實現了融入群體的快樂，排遣了孤獨，而牠「單向奔赴」在心理學上具有雙面性。積極面而言，如歷史典故「三顧茅廬」，單方面努力有助於個人成長與目標實現；但若長期受挫，則可能引發社交焦慮、低自尊及情緒失衡，甚至進一步影響身心健康。

被「排擠」的小白鴨。（取材自上游新聞）
被「排擠」的小白鴨。（取材自上游新聞）

他提出四個認知建議，幫助人們避免陷入過度單向投入的困境，包括：「把別人當自己」以培養共情、「把自己當別人」以增進理解、「把別人當別人」以接納差異，以及「把自己當自己」以維持自我價值感。他強調，建立穩定的自我認同，才能在交往中保持內心平衡。

謝明星也幽默表示，若小白鴨能意識到自己早已成為校園「大明星」，那麼即使黑天鵝無動於衷，牠仍能享受努力奔赴的過程，而不會因挫敗感否定自身價值。

被「排擠」的小白鴨。（取材自上游新聞）
被「排擠」的小白鴨。（取材自上游新聞）

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