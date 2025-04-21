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遼寧女家中荷花缸長出這種菌 中科院博士「千里求菌」

中國新聞組／北京21日電
許博士介紹，多數羊肚菌與樹木存在共生或內生關係，難以人工種植。（取材自揚子晚報）
許博士介紹，多數羊肚菌與樹木存在共生或內生關係，難以人工種植。（取材自揚子晚報）

遼寧網友任女士（化名）近日分享一段奇遇，引發熱議。她在清理去年用來種荷花的水缸時，意外發現缸內竟長出了幾顆珍貴的羊肚菌。消息傳開後，引起中國科學院昆明植物研究所許博士的注意並「千里求菌」，聯絡她索取樣品後展開研究，許博士稱有人工繁殖的可能。

揚子晚報報導，羊肚菌是全球知名的四大食用菌之一，因外形酷似牛羊胃部結構而得名，不僅營養豐富、口感獨特以及味道鮮美，也因生長條件苛刻、人工種植困難，導致產量不穩，長年市價居高不下。任女士「無心插柳」收穫羊肚菌，被網友稱是「潑天的富貴」。

任女士表示，她大學主修生物學，畢業後轉行其他領域，這次意外發現讓她以特別方式重拾本行。她笑稱，收到許博士請求後，雖然心疼香氣四溢的菌子，但仍決定把樣品寄出，「要不是為了給科學研究做貢獻，我現在就要抄起鍋子燉了」。

網友發帖稱種荷花的水缸裡長出羊肚菌。（取材自揚子晚報）
網友發帖稱種荷花的水缸裡長出羊肚菌。（取材自揚子晚報）

許博士收到樣品後，立即展開研究。他初步判定，這批羊肚菌屬於黑色枝系的Mel-39，不過，是否能認定為新物種，還需找到與其他羊肚菌不同的形態特徵。許博士指出，羊肚菌種類繁多，僅靠外觀難以區分，需依賴分子生物學方法進行鑑定。

至於這些羊肚菌的成因，許博士推測有兩種可能：一是腐生類型，具備人工培育潛力；二是與荷花共生，仍待進一步研究。他也透露，目前樣品在系統發育樹上接近可人工栽培的梯稜羊肚菌、九妹羊肚菌與七妹羊肚菌，顯示未來有望開發人工種植技術。

然而，許博士指出，現有樣品缺乏成熟的子囊孢子，無法進行單孢分離，增加了後續培養的難度。他解釋，這可能是樣品未成熟，或該菌本身不產生孢子。他已與任女士約定，若水缸中再冒出羊肚菌，將持續提供樣本支持研究。

此意外發現不僅引發科研界關注，也讓不少網友關心是否有機會讓羊肚菌價格「親民」一些。許博士表示，若研究進展順利，未來有望推動羊肚菌的產量與抗逆性提升，為市場供應帶來新的可能。

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