北京半馬賽冠軍機器人將量產 價格跟入門級轎車差不多

天工機器人在首屆人形機器人半馬賽事中奪冠。 (取材自天工隊)

在全球首場人形機器人 半馬賽事中奪冠的天工機器人要開賣了，北京人形機器人創新中心CTO唐劍表示，天工2.0機器人即將發售，實現小批量量產和應用，未來隨著人形機器人的大規模落地，其價格將與一台入門級的小轎車差不多。

中新經緯報導，北京人形機器人創新中心測試與質量部負責人包明瀚表示，「人形機器人只有可靠性達到一定程度以後，才能工程化落地量產。」而「天工Ultra」在北京亦莊人形機器人半程馬拉松賽事中，以2小時40分42秒的成績奪冠，通過了對機器人的續航能力、本體結構、感知系統及運控算法形成的全方位考驗。

身高180公分、體重55公斤的「天工Ultra」在本體和一體化關節的穩定性、耐熱性，做了比較好的提升；能耗系統的優化和快速換電的技術也提供了更強的續航能力。

除此之外，「天工Ultra」搭載了北京人形機器人創新中心自主研發的「慧思開物」平台，讓它能夠感知和規劃長程路徑，更加穩定地完成馬拉松比賽。包明瀚稱，這些技術的突破也為人形機器人未來產業化規模應用提供了堅實基礎。

包明瀚認為，「天工Ultra」跑完21公里，證明團隊至少達到了量產機器人的最低門檻——讓機器人擁有可靠穩定的壽命。在他看來，如果不能在現實生活中持續穩定工作，機器人將止步於「擺拍視頻」階段。

包明瀚提到，產品將在可靠性和使用壽命方面進一步優化，使其能廣泛應用於工裝製造、物流分揀、特種作業等多領域執行任務，甚至走進家庭參與家庭服務、養老陪護等，為社會生產和人類生活提供更多保障和便利。