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湖北全身95%燒傷女孩訂婚了 曝與未婚夫「緣分奇妙」

中國新聞組／北京20日電
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全身95%燒傷女孩代婉月宣布訂婚。（取材自九派新聞）
全身95%燒傷女孩代婉月宣布訂婚。（取材自九派新聞）

19年前為了幫母親做飯而意外燒傷的女孩代婉月，日前宣布與未婚夫訂婚了。她大方在社群上曬出兩人的照片與身分證，小倆口竟是同年同月同日生，「緣分就是這麽奇妙。有大家做我堅實的後盾，我一定會幸福的」。

九派新聞報導，現年26歲的代婉月日前上傳影片，宣布與同在1999年5月17日出生的男友訂婚，影片中她與未婚夫手牽手，大聲歡呼「今天我倆訂婚啦，請大家祝福我們吧」。許多網友紛紛留言「感動」，因為19年前的意外，讓代婉月全身95%燒傷、9根手指被截。

影音來源：@renwu.movie.society

是發在2006年，來自湖北廣水的代婉月當時年僅7歲，她看媽媽懷著身孕做飯很辛苦，想幫忙燒火卻發生失火意外，其母雖衝進火海將她抱出，但她已全身大面積重度燒傷，身上的皮膚直往下掉。住院治療期間，許多來自各地的民眾都為她們募資、加油打氣。經過手術與多年復健後，兩手只剩下左手大拇指的代婉月逐漸能恢復日常生活， 「我要學著努力像正常人一樣生活，不去麻煩別人」。

全身95%燒傷女孩代婉月宣布訂婚。（取材自九派新聞）
全身95%燒傷女孩代婉月宣布訂婚。（取材自九派新聞）

代婉月2009年重返校園讀書，2019年考上武漢工程大學自考班動漫專業，並在兩年前成為視覺設計師。如今，她選擇辭職回家改造老宅做家居博主，她表示，「每個人都有權利活出自己最閃光的樣子，從開始做家居博主到現在，合作一直沒有斷過，每月二、三十個商單，多的時候收入能到1萬多元（人民幣，下同，約1400美元）。」

代婉月也表示，十多年來，那些來看望自己、鼓勵幫助過自己的好心人，雖然很多已經丟失了聯繫方式，但她仍記得他們、感謝他們。

武漢

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