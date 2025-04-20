「基因編輯」賀建奎高調再婚30歲華裔妻 網友卻看到另1重點

賀建奎高調宣布再婚。（取材自X平台）

中國「基因狂人」科學家賀建奎日前在社群平台X上宣布再婚，並標註了加拿大 籍華裔第二任妻子Cathy Tie的帳號。賀建奎2018年因宣稱與第一任妻子生下「基因編輯嬰兒」而轟動全球，隔年因此被判刑三年。出獄後，賀建奎沒放棄基因編輯研究，成立生技公司，其新婚妻子亦在美國開設基因篩檢與數位醫療公司。

網易報導，現年41歲的賀建奎日前在X上曬出一張婚禮宴席上的照片，他穿著西裝打著紅色領帶，其新任妻子穿著紅色中式新娘禮服。

Married @CathyTie pic.twitter.com/gI6JVSe0h5 — Jiankui He (@Jiankui_He) 2025年4月18日

賀建奎來自湖南婁底，曾取得國家獎學金赴美國萊斯大學（Rice University）攻讀博士學位，學成後返回中國在南方科技大學擔任副教授。2018年，他宣布與第一任妻子曾艷生下一對名為露露和娜娜的基因編輯嬰兒，並稱這對雙胞胎女兒體內一個基因經過修改，因此可以抵抗愛滋病病毒HIV，轟動一時。2019年，他因基因編輯嬰兒被中國法院判刑三年有期徒刑。網傳他入獄後，曾艷就和他離婚了。

賀建奎出獄後，沒有放棄基因研究，不但把基因編輯嬰兒的經歷寫進個人簡介，還宣稱自己是「基因編輯先驅」，並創建了生物公司。他近日表示，將在南非開展人類胚胎基因編輯實驗、要成為「中國的達爾文」，還稱正在研究如何治療阿茲海默症 。

知情人士透露，賀建奎的第二任妻子Cathy Tie在美國開了一家數位健康公司，和賀建奎強強聯合。Cathy Tie在X上自稱是一家獨角獸企業的研究員，她4月初曾發文稱，「中國認為我是美國中央情報局（CIA）的間諜 ，美國認為我是中共（CCP）間諜。就承認我只是一個很聰明的壞女人沒關係」。

另據聯合早報報導，Cathy Tie年約30歲，幼年從中國移民加拿大，是加拿大生物資訊學家和企業家，也是基因篩檢公司Ranomics和遠距醫療公司Locke Bio創辦人。

兩人的婚宴照中，可以看到賀建奎已從前額開始禿頭，網友除了送上祝福也不忘調侃，要他也給自己改善禿頭基因。