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實在太像…安徽高校師的側臉、駝峰鼻 根本是劉亦菲

中國新聞組╱北京20日電
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淮南師範學院教師苑萌萌的側臉被其學生和網民認為像極了劉亦菲。(取材自微博)
淮南師範學院教師苑萌萌的側臉被其學生和網民認為像極了劉亦菲。(取材自微博)

安徽省淮南師範學院一名女老師，因側臉酷似演員劉亦菲而走紅網路，也有人說，該老師臉型與奶茶妹章澤天有些相似；有趣的是，她上課時，學生抬頭率超高，聽講也特別認真。

快科技報導，這名女老師名叫苑萌萌，主要鑽研文化哲學、符號學。不少網友曬出她的課堂照，指側臉輪廓、駝峰鼻與劉亦菲高度相似，甚至有人調侃「遮住下半張臉，簡直就是劉亦菲本尊」。不過，也有學生表示，苑萌萌老師的正面照更有自己的風格。

除了顏值吸睛，苑萌萌的學歷背景也備受關注。據報導，她曾在俄羅斯留學並取得博士學位，目前擔任淮南師範學院的邏輯學教師。

盡管邏輯學常被認為是一門較為枯燥的學科，但苑萌萌的課堂卻充滿活力。有學生透露，她性格隨和，喜歡與學生互動，結課時還會自掏腰包給大家買零食，深受學生喜愛。

「第一次上她的課，全班抬頭率超高！」一位學生笑稱，「雖然只給我們上八周的課，但大家都特別認真聽講。」

苑萌萌的走紅也引發網友熱烈討論。有人感嘆「果然美女都在高校當老師」，也有人表示「長得像劉亦菲是緣分，但能成為優秀的老師才是真本事」‌、「美貌與智慧並存‌」。

對於突如其來的關注，苑萌萌本人尚未公開回應。

安徽淮南師範學院教師苑萌萌(左)的側臉，被認為像極了劉亦菲(右)。(視頻截圖)
安徽淮南師範學院教師苑萌萌(左)的側臉，被認為像極了劉亦菲(右)。(視頻截圖)
淮南師範學院教師苑萌萌的側臉被認為像極了劉亦菲。(取材自微博)
淮南師範學院教師苑萌萌的側臉被認為像極了劉亦菲。(取材自微博)

劉亦菲 奶茶妹 章澤天

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