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塗尿液泥巴保溫…他倆廣西洞穴潛水失聯3天 奇蹟發生了

中國新聞組╱北京20日電
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央視近日披露廣西溶洞失聯73小時、奇蹟救援成功細節；圖為救援現場畫面。(取材自央視)
央視近日披露廣西溶洞失聯73小時、奇蹟救援成功細節；圖為救援現場畫面。(取材自央視)

救難人員今年2月在廣西百色市田陽區一個溶洞內救出兩名潛水時失聯的科研隊隊員，央視近日披露這場失聯73小時、堪稱洞穴潛水救援史上奇蹟的救援細節。救難人員在未知的洞穴裡敲著石壁艱難挺進，受困兩人也努力自救，其中一人靠著塗抹混合自己尿液的泥巴保溫，避免失溫，餓了就捧水喝，終於在受困73小時後獲救。

小周憶述撒尿時讓尿滲到泥巴上。(取材自央視)
小周憶述撒尿時讓尿滲到泥巴上。(取材自央視)

海南廣播電視總台《直播海南》欄目披露，此次創造中國首個洞穴潛水救援成功案例。28歲小周，從事金線鲃洞穴魚生物多樣性研究；36歲大周是林業工程師，從事生物多樣性調查監測工作，「當天潛水是為收集攝影素材，補充中國洞穴魚類圖鑑的影像資料」，沒想到的是，兩人潛入廣西百色活旺河源頭溶洞後就失聯。

廣西百色市公安局巡警支隊副支隊長梁良表示，  洞穴潛水是造成潛水員死亡最多的，同時也是極限救援裡面的「珠峰」，所謂的黃金72小時並不適用，如果沒有找到氣室，氣體一耗盡，馬上就溺亡；更大的難點是，對該洞穴完全未知。

據報導，潛水搜救隊由6名特警隊員和1名潛水教練組成，分組輪替下水，先進入外洞，沿著洞兩側一點一點敲擊石壁前進。2月6日04:30，失聯9.5小時後，搜救人員在第4個氣室發現大周，距離出發點約300米。大周為了不失溫，把潛水裝備拆下來卡在石縫，人坐在上面。

失聯的小周與大周失聯，所處地是個死角，能見度很差，氣瓶只剩50bar(1/4氣量)。後來他失去光源、並出現了幻覺，身體開始劇烈發抖。

小周為了避免失溫，每次撒尿就把尿液從雙腿衣服裡面滲下去到泥巴上面，給泥巴稍微暖熱一點點，比較鬆軟，然後把它塗抹在身上，相當於給自己加個保溫層 。

報導稱，搜救過程中由於反覆下水，其中一名救援隊員因低溫開始發燒。

終於在2月8日18:50，失聯近72小時，搜救人員在第12個氣室發現小周，距離出發點約500米。失聯約73小時，小周獲救。

救援人員救出小周。(取材自央視)
救援人員救出小周。(取材自央視)
被困洞穴環境示意圖。(取材自央視)
被困洞穴環境示意圖。(取材自央視)

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